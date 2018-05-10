Усик вирушив до Нью-Йорка на поєдинок Ломаченко - Лінарес
- Сьогодні, 12:48
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Олександр Усик. Фото: Getty Images
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Володар поясів WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) вилетів до Нью-Йорка на поєдинок Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).
Зазначимо, що Лінарес і Ломаченко провели відкрите тренування напередодні бою в самому центрі Нью-Йорка. Сам поєдинок відбудеться 12 травня на Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).
Нагадаємо, що в разі перемоги над венесуельцем Василь повинен буде звільнити один з чемпіонських поясів.
Як відомо раніше, Олександр Усик планує відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві.