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    Усик вирушив до Нью-Йорка на поєдинок Ломаченко - Лінарес

    • Сьогодні, 12:48
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    Олександр Усик. Фото: Getty Images
    Олександр Усик. Фото: Getty Images

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    Володар поясів WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) вилетів до Нью-Йорка на поєдинок Василя Ломаченка (10-1, 8 КО) і Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО).

    Зазначимо, що Лінарес і Ломаченко провели відкрите тренування напередодні бою в самому центрі Нью-Йорка. Сам поєдинок відбудеться 12 травня на Madison Square Garden (Нью-Йорк, США).

    Нагадаємо, що в разі перемоги над венесуельцем Василь повинен буде звільнити один з чемпіонських поясів.

    Як відомо раніше, Олександр Усик планує відвідати фінал Ліги чемпіонів у Києві.

    США Олександр Усик
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