В Англії допустили проведення фіналу Кубка з футболу з глядачами



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З «Вемблі» може початися повернення глядачів на стадіони Фото - WTKR.com

Ця подія має стати символом повернення гри в норму

Запланований на 1 серпня фінал Кубка Англії може стати символом повернення футболу в норму. На нього можуть допустити 20 тисяч фанатів на «Вемблі».

На цьому тижні Англійська асоціація футболу підтвердила свій намір повністю завершити розіграш Кубка Англії. Чвертьфінали були призначені на 27-28 червня, півфінали - на 11-12 липня, а фінал - на 1 серпня.

Як стало відомо Daily Mirror, футбольна Асоціація вивчає можливість пустити на трибуни «Вемблі» на фінальний матч по 10 тисяч фанатів з боку кожної з граючих команд.

Це буде можливо тільки з дозволу влади і тільки в тому випадку, якщо на 1 серпня коефіцієнт поширення коронавірусу стане нижче 0.5.