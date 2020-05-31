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    В Англії допустили проведення фіналу Кубка з футболу з глядачами

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    З&nbsp;&laquo;Вемблі&raquo; може початися повернення глядачів на стадіони - В Англії допустили проведення фіналу Кубка з футболу з глядачами
    З «Вемблі» може початися повернення глядачів на стадіони
    Фото - WTKR.com

    Ця подія має стати символом повернення гри в норму

    Запланований на 1 серпня фінал Кубка Англії може стати символом повернення футболу в норму. На нього можуть допустити 20 тисяч фанатів на «Вемблі».

    На цьому тижні Англійська асоціація футболу підтвердила свій намір повністю завершити розіграш Кубка Англії. Чвертьфінали були призначені на 27-28 червня, півфінали - на 11-12 липня, а фінал - на 1 серпня.

    Як стало відомо Daily Mirror, футбольна Асоціація вивчає можливість пустити на трибуни «Вемблі» на фінальний матч по 10 тисяч фанатів з боку кожної з граючих команд.

    Це буде можливо тільки з дозволу влади і тільки в тому випадку, якщо на 1 серпня коефіцієнт поширення коронавірусу стане нижче 0.5.

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