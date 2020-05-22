«Поводяться як Му-му». Власник клубу першої ліги збирається судитися з ПФЛ і відмовитися від Прем’єр-ліги

Олександр Поворознюк за словом у кишеню не лізе Фото - Фейсбук Олександра Поворознюка

Олександр Поворознюк обурений бездіяльністю Професійної футбольної ліги

Вчорашнє рішення Ради ліг Професійної футбольної ліги України про те, щоб не завершувати чемпіонату в першій лізі згідно з прийнятим перед стартом турніру регламентом сильно обурило власника клубу «Інгулець» з Петрового на Кропивниччині Олександра Поворознюка. У коментарі «Главкому» епатажний аграрій традиційно не ліз за словом у кишеню, проїхавшись по деяких впливових футбольних чиновниках.

Нагадуємо, що команди в першій лізі зіграли 19 турів. Решту 11 догравати не будуть, а з новим форматом Професійна футбольна ліга і її колективні члени ще не визначилися.

«Думаю, що треба грати в футбол, - заявляє Олександр Григорович. - Це те, заради чого ми витрачаємо гроші. Усі ці моменти, які всі ці… хитроласкаві придумали, свідчать про некомпетентність президента Професійної футбольної ліги Сергія Макарова. Бо то він провалив конференцію (Раду ліг – «Главком»), не вийшовши на неї з конкретними пропозиціями. Він поводився як Му-му, ось і вийшов відповідний результат. Му-му - воно і в Африці Му-му.

Про що говорити, якщо Макаров просто не на своєму місці? Він уже в Федерації футболу позализував усім так, що в них невдовзі буде непрохідність. Макаров – некомпетентна людина, яка знаходиться не на своєму місці. Те, що вчора сталося – на совісті ПФЛ».

Пан Поворознюк підкреслив, що третє місце його клуб відстоюватиме у суді. Річ у тім, що за підсумками зіграних 19-ти турів рівну кількість очок (по 37) набрали відразу чотири колективи – «Інгулець», «Минай», «Оболонь-Бровар» і «Агробізнес». На сайті ПФЛ на третьому місці наразі знаходиться «Минай», а «Інгулець» поставили на четвертій позиції. Це власне й пана Поворознюка обурює.

Згідно з регламентом, у випадку рівної кількості очок найперше враховується кількість очок, набраних командами в матчах між собою (в «Інгульця» і «Миная» - по 7, в «Оболоні» - 6, у «Агробізнеса» - 5). Наступний пункт – різниця м’ячів у зустрічах між собою. Далі – кількість забитих у цих матчах м’ячів. Представники «Інгульця» наполягають, що у цьому випадку різниця має рахуватися виключно по їх матчах із «Минаєм». Оскільки єдиний поєдинок команд завершився 1:1, визначальним має бути четвертий пункт регламенту. Це – загальна різниця забитих і пропущених м’ячів. В «Інгульця» вона - +17, у «Миная» - +12.

«Третє місце ми відсудимо, переконаний Олександр Поворознюк. – А коли відсудимо, а Федерація прийме рішення, що три команди підіймається, ми виступати у Прем’єр-лізі відмовимося. Бо це буде нечесно у ставленні до «Оболоні, «Металіста» і решти команд. Тому я відмовлюся з гордою совістю і великою честю. Ми не підемо в УПЛ з допомогою бюрократії. Хочемо тільки грати. Мені хочеться підвищитися у класі чесним, спортивним принципом. Бо в нас є репутація. Футбольний клуб «Інгулець» гуде на всю Україну як дійсно народний. Мені буде соромно, коли хтось скаже: «Який ти народний, якщо тебе у Прем’єр-лігу занесли на ношах?» Я цього робити не буду. Краще ще рік пограю в першій лізі, але зайду в УПЛ чесно».

Олександр Поворознюк передбачає, що надалі події розвиватимуться кулуарно і не зовсім чесними методами.

«У тому, щоб зупинити сезон, зацікавлені всі керівні органи нашого футболу, найперше – весь виконком Української асоціації футболу, - каже власник «Інгульця». - Бо зараз туди понесуть мішками гроші, почнеться їх розділ. Це те, що робиться в нашому футболі. Бо коли дві сторони сваряться, завжди виграє той, хто мирить. А що виконком? Сидить там, приміром, Ігор Гатауллін (Президент Асоціації футболістів-професіоналів України, голова Вінницької обласної федерації, 1953 року народження – «Главком»). Вони скоро будуть ходити в памперсах, але не вступляться. Дайте ж нарешті дорогу молодим! Так ні, він (Гатауллін – «Главком») виносить пропозиції, щоб «Волинь» і «Рух» ішли у вищу лігу, а інші розігрували одну путівку між собою. Та нам все одно. Ми й так зіграємо. Але Гатауллін, виходить, вже дав зрозуміти, що вони приймуть на виконкомі?».

За словами пана Поворознюка, «Інгулець» готовий догравати чемпіонат у будь-якому форматі.

«Ми хочемо грати в футбол. Головне, щоб цей формат був сприйнятий суспільством. Мене не зламаєш. Наша команда зараз тренується і буде тренуватися постійно. Якщо хтось думає, що такі рішення змусять мене покинути футбол, той глибоко помиляється. Хтось чекає тестів на коронавірус? Ми в «Інгульці» закупили їх самі. Нікого ми не чекаємо. Усе ми зробили давним давно. І всі наші футболісти здорові», - підсумував Олександр Поворознюк.