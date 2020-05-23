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    Київське «Динамо» не змогло забити клубові першої ліги в першому матчі після карантину (відео)

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    Карлос Де Пена й київські динамівці не змогли влазити воріт Романа Мисака - Київське «Динамо» не змогло забити клубові першої ліги в першому матчі після карантину (відео)
    Карлос Де Пена й київські динамівці не змогли влазити воріт Романа Мисака
    Фото - Football.ua

    «Біло-сині» на тлі лідера другого ешелону українського футболу відверто не вразили

    Київське «Динамо» зіграло перший контрольний матч після двомісячної паузи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. На рідному стадіоні імені Валерія Лобановського «біло-сині» не змогли вразити воріт лідера першої ліги – львівського «Руха».

    Цей результат для львів’ян став, власник яких уже спить і бачить свою команду в Прем’єр-лізі, справжнім святом. Ось лишень першолігового турніру Григорій Козловський закінчувати не хоче, вочевидь розраховуючи, що підвищення в класі йому забезпечать у кулуарах.

    «Динамо» (Київ) – «Рух» (Львів) - 0:0

    «Динамо»: Бущан (Денис Бойко, 46) – Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Кендзьора (Олександр Андрієвський, 68) - Буяльський (Дуелунн, 58), Сергій Сидорчук (Беніто, 68) – Вербіч (Карлос Де Пена, 58), Олександр Андрієвський (Олександр Караваєв, 46), Володимир Шепелєв (Олександр Сирота, 74) – Назарій Русин (Соль, 58). Тренер – Олексій Михайличенко

    «Рух»: Мисак – Саків (Мисик, 68), Дуць, Білий (Романюк, 77), Заставний (Копина, 60) - Мартинюк (Коробенко, 74), Брікнер (Калюжний, 58) - Синиця (Ардазішвілі, 62), Бойчук (Козловський, 77), Р. Русин (Біленький, 46) – Кондраков (Кухаревич, 67). Тренер – Юрій Бакалов

    Арбітр: Євген Арановський (Київ)

    22 травня. Київ Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

    У неділю, 24 травня, пан Козловський продовжить задовольняти свої амбіції – «Рух» проведе контрольний матч із чинними чемпіонами України «Шахтарем».

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга карантин Беньямін Вербіч Георгій Бущан Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олександр Караваєв Юрій Бакалов ФК Рух (Винники) Григорій Козловський Артем Шабанов Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Денис Попов Олександр Андрієвський Перша ліга Карлос Де Пена Олексій Михайличенко Олександр Сирота Беніто Роман Мисак Іван Брікнер
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