Київське «Динамо» не змогло забити клубові першої ліги в першому матчі після карантину (відео)



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Карлос Де Пена й київські динамівці не змогли влазити воріт Романа Мисака Фото - Football.ua

«Біло-сині» на тлі лідера другого ешелону українського футболу відверто не вразили

Київське «Динамо» зіграло перший контрольний матч після двомісячної паузи, пов’язаної з пандемією коронавірусу. На рідному стадіоні імені Валерія Лобановського «біло-сині» не змогли вразити воріт лідера першої ліги – львівського «Руха».

Цей результат для львів’ян став, власник яких уже спить і бачить свою команду в Прем’єр-лізі, справжнім святом. Ось лишень першолігового турніру Григорій Козловський закінчувати не хоче, вочевидь розраховуючи, що підвищення в класі йому забезпечать у кулуарах.

«Динамо» (Київ) – «Рух» (Львів) - 0:0

«Динамо»: Бущан (Денис Бойко, 46) – Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Кендзьора (Олександр Андрієвський, 68) - Буяльський (Дуелунн, 58), Сергій Сидорчук (Беніто, 68) – Вербіч (Карлос Де Пена, 58), Олександр Андрієвський (Олександр Караваєв, 46), Володимир Шепелєв (Олександр Сирота, 74) – Назарій Русин (Соль, 58). Тренер – Олексій Михайличенко

«Рух»: Мисак – Саків (Мисик, 68), Дуць, Білий (Романюк, 77), Заставний (Копина, 60) - Мартинюк (Коробенко, 74), Брікнер (Калюжний, 58) - Синиця (Ардазішвілі, 62), Бойчук (Козловський, 77), Р. Русин (Біленький, 46) – Кондраков (Кухаревич, 67). Тренер – Юрій Бакалов

Арбітр: Євген Арановський (Київ)

22 травня. Київ Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського

У неділю, 24 травня, пан Козловський продовжить задовольняти свої амбіції – «Рух» проведе контрольний матч із чинними чемпіонами України «Шахтарем».