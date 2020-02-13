В Італії «Феррарі» звинуватили в прихованій рекламі тютюнових виробів



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Міністерство охорони здоров'я Італії вже прийняло скаргу на «Феррарі»

Італійська організація з захисту прав споживачів Codacons пригрозила «Феррарі» судовим переслідуванням і попросило уряд конфіскувати її нову машину Формули-1, показану на презентації 11 лютого.

Громадським активістам не сподобалося, що на машині «Феррарі» знову присутній логотип бренду Mission Winnow, створеного тютюновою компанією Philip Morris, багаторічним спонсором італійської команди.

Безпосередньо бренд не рекламує тютюнову продукцію, проте в Codacons стверджують, що це сприймається як прихована реклама. Тому, за словами представників організації, присутнє порушення закону - в Італії заборонена реклама тютюнової продукції в тій чи іншій формі.

За інформацією видання Automoto, в уряді Італії згодні з Codacons. Міністерство охорони здоров'я прийняло скаргу організації на «Феррарі».

«Ми запустимо судовий розгляд проти «Феррарі». Ми також попросимо конфіскувати недавно презентовану машину SF1000», - цитує президента Codacons Карло Рьєнці GrandPX.news.