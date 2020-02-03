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    У доньки колишнього глави Формули-1 вкрали прикраси на 66 мільйонів доларів

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    Тамара Екклстоун зазнала чималих збитків - У доньки колишнього глави Формули-1 вкрали прикраси на 66 мільйонів доларів
    Тамара Екклстоун зазнала чималих збитків
    LibyMax

    Донька Берні Екклстоуна працює телеведучою

    Поліція Великобританії затримала двох підозрюваних у крадіжці прикрас з будинку телеведучої Тамари Екклстоун, доньки колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна. Про це повідомляє Associated Press.

    У змові з метою крадіжки зі зломом підозрюються 47-річна прибиральниця Марія Местер і її 29-річний син, бармен Еміль-Богдан Савастр. Їх затримали 28 і 29 січня в двох аеропортах Лондона. Під час першого судового засідання, яке відбулося 1 лютого, мати і син назвали себе громадянами Румунії. Їх взяли під варту до наступного засідання, запланованого на 28 лютого.

    Крадіжку було вчинено 13 грудня 2019 року, коли Тамара Екклстоун і її сім'я на три тижні поїхали зі свого будинку в Кенсінґтоні в Лондоні на Різдвяні свята. З будинку Екклстоун вкрали ювелірні прикраси, гроші і годинник. Украдене оцінюють в 50 мільйонів фунтів стерлінґів (майже 66 мільйонів доларів), пише The Sun. Велику частину з викрадених речей не знайдено.

    У рамках справи в кінці січня також були затримані двоє чоловіків, але пізніше їх відпустили.

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