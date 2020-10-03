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    Вайлдер попрощався з тренером, який викинув рушник під час бою з Ф'юрі

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    Діонтей Вайлдер зазнав у бою з Тайсоном Ф'юрі першої поразки в кар'єрі - Вайлдер попрощався з тренером, який викинув рушник під час бою з Ф'юрі
    Діонтей Вайлдер зазнав у бою з Тайсоном Ф'юрі першої поразки в кар'єрі
    Світлина - TalkSPORT

    Діонтей не переніс того, що в команді хтось визнав його поразку

    Колишній чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC Діонтей Вайлдер звільнив одного зі своїх тренерів Марка Бреланда, повідомляє ESPN з посиланням на менеджера Вайлдера Шеллі Фінкеля.

    Під час бою між Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі, який відбувся в лютому і завершився поразкою Діонтея, Бреланд викинув на ринг рушник в сьомому раунді, визнавши тим самим першу поразку в професійній кар'єрі Вайлдера. Тоді боксер висловив невдоволення рішенням тренера, однак залишив його в своїй команді.

    Нагадаємо, в грудні 2018 року перший бій Вайлдер – Ф'юрі завершився внічию. Спочатку третій бій Ф'юрі – Вайлдер повинен був відбутися 18 липня, потім його перенесли на 3 жовтня, але через пандемію коронавірусу в розклад знову довелося вносити корективи – нова дата поєдинку поки невідома.

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    бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер Шеллі Фінкель
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