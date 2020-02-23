Тайсон Ф’юрі розгромив Діонтея Вайлдера у реванші

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Бій року Вайлдер - Ф’юрі ІІ українські телеканали проігнорували

Рано у неділю, 23 лютого, у Лас-Вегасі відбувся найбільш очікуваний бій року - реванш між чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBC Діонтея Вайлдера та бртуального претенденета Тайсона Ф’юрі.

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Ф’юрі активно почав - довгі руки британця були не менш вправними за його довгий язик - він методично розстрілював Вайлдера з дальної дистанції, кілька разів попав й взяв перші раунди.

У третьому раунді британець відправив суперника у нокдаун, зробив це не досить чисто, адже удар прийшовся десь в район потилиці. Вайлдер рухнув на ринг, але його врятував гонг. Також ми побачили на обличці американця січку.

У четвертому раунді Ф'юрі продовжив працювати за планом, в Вайлдер продовжив розвалюватись. він знову опинився на ринзі, але цього разу не від удару, травмував руку й взагалі поводив себе не так, як обіцяв перед боєм.

У п'ятому раунді Ф'юрі надіслав Вайлдера у другий нокдаун, той піднявся, але завдання в нього було лише одне - вижити. Допоміг йому в цьому рефері, який зняв з Ф'юрі бал у якості штрафу за неправомірне утримання суперника. Але британець на це не зважав, бо явно не мав на думці доводити бій до підрахунку балів.

У шостому раунді Тайсон став менше працювати джебом й перейшов на акцентовані двійки - влучав раз за разом, але Вайлдер якимось дивом тримався.

Сьомий раунд завершив страждання американця - його планомірно й методично розвалював суперник, а Діонтей навіть не особливо й не бв проти - суддя зупинив бій й оголосив технічний нокаут. Тайсон Ф'юрі - новий чемпіон WBC.

Бій Вайлдер - Ф’юрі ІІ сенсаційно вийшов з одностороннім - Ф'юрі домінував всі раунди, а вже колишній чемпіон лише відбивався. Мабуть, всі сили американця пішли на теревені перед боєм.