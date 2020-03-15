Ексчемпіон світу розповів, що зробить Чісора з Усиком



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Девід Гей переміг Дерека Чісору як боєць BoxingScene

Девід Гей очікує на повторення сценарію в бою Вайлдер – Ф’юрі

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, менеджер Дерека Чісори Девід Гей вважає, що його клієнт зуміє здивувати колишнього абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика з України і переможе його в домінуючому стилі.

«Думаю, на цей раз Олександр робить помилку. Він не розуміє, чого йому буде коштувати бій з Чісорою. Не розуміє, що значить битися з хлопцем, який важить 120 кг. Звичайно, він спробує проводити відповідні спаринги, але тренер не дозволить у спарингах відбуватися тому, що буде робити в бою Чісора. Дерек приголомшить Усика.

Він зробить з ним те ж саме, що Ф'юрі зробив у поєдинку з Вайлдером. Дивно дивитися, як аутсайдер здобуває перемогу в домінуючому стилі, і в цей раз ми побачимо те ж саме», - наводить слова Гея BoxingScene.