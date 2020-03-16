Тайсона Ф’юрі можуть позбавити титула за містифікацію з кабанами



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Тайсон Ф'юрі має проблему з дикими кабанами

У нового чемпіона WBC у важкій вазі - Тайсона Ф’юрі - старі проблеми

В 2016 році ірландського мандрівника викрили на допінзі. В організмі боксера виявили нандролон - заборонений анаболічний стероїд.

За це Ф’юрі була кара Британського антидопінгового агентства (UKAD) - його позбавили ліцензії. А ж раптом з’явився такий собі Мартін Керфут - фермер з британського графства Ланкашір, який повідомив, що нандролон потрапив у організм Тайсона Ф’юрі завляки м’ясу дикого кабана, яких розводить фермер і при цьому пічкає тварин допінгом.

Чиновники фермеру повірили й ліцензію боксеру повернули. Це йому не допомогло, адже незабаром він завалив тест на наркотики. Через це бій-реванш Ф’юрі з Володимиром Кличком було скасовано, а сам ірландець змушений був завершити кар’єру. Її Ф’юрі поновив за два роки, а вже у лютому 2020 ефектно декласував Діонтея Вайлдера й знову став чемпіоном (як свідачать допінг-тести - це була чиста перемога).

Всезагальну ідилію порушив вже згаданий фермер Керфут, який розбазікав свою історії ласим до сенсацій британським ЗМІ.

Мартін Керфут повідомив, що в 2016 році на нього вийшов один з членів команди боксера і запропонував 30 тисяч доларів за неправдиві свідчення в суді.

«Я підписав дві заяви для адвокатів Ф'юрі про те, що він їв м'ясо дикого кабана. Хоча я ніколи не розводив кабанів. Я погодився, бо думав, що по-своєму допомагав їм, плюс мені обіцяли заплатити. Але вони не зробили цього. Я втомився від брехні та обману, громадськість повинна знати правду», - сказав Керфут, який вирішив, що з ганьбою жити не буде, тим більше - без грошей.

UKAD з цього приводу вже обіцяє, що проведе додаткове розслідування. У команді Ф’юрі все заперечують, але втрата чемпіонського пояса боксером цілком реальна.





Джерело: Sports.ru