«Вересу» пообіцяли призові за позитивний результат у кубковому матчі з «Шахтарем»

Наставник «Вереса» не виключає, що з найближчих двох поєдинків з «гірниками» пріоритетним буде один

У кубковому матчі із «Шахтарем» «Вересу» обіцяні підвищені преміальні за позитивний результат. Про це заявив головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт. «Керівники самі прекрасно розуміють, хто наш суперник. Вони часом балують команду такою мотивацією, коли ми граємо проти грандів вітчизняного футболу. Залишилося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрій Вірт

Наставник «Вереса» не виключає, що з найближчих двох поєдинків з «гірниками» пріоритетним буде один

У кубковому матчі із «Шахтарем» «Вересу» обіцяні підвищені преміальні за позитивний результат.

Про це заявив головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

«Керівники самі прекрасно розуміють, хто наш суперник. Вони часом балують команду такою мотивацією, коли ми граємо проти грандів вітчизняного футболу. Залишилося тільки заробити ці бонуси», - сказав він.

«Складно протягом трьох днів грати проти «Шахтаря» на одному рівні. Рішення про те, хто зіграє у кубковому поєдинку, а хто у чемпіонаті, ми приймемо у середу, в день гри. Можливо, віддамо пріоритет якомусь одному поєдинку», - цитує його zbirna.com.

Поєдинок «Шахтар» - «Верес» у Кубку України відбудеться у середу, 29 листопада.

Нагадаємо, «Верес» підпише колишнього захисника «Динамо».

Додамо, що «Верес» у крайньому матчі впевнено переграв «Чорноморець», перервавши серію нічиїх.

Зауважимо, що «Шахтар» заборонив дітям учасників АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».