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    Прем'єр-ліга. «Верес» впевнено переграв «Чорноморець» перервавши серію нічиїх

    Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом
    У домашньому матчі «Верес» обіграв «Чорноморець», перервавши як і свою серію матчів без перемог, так і суперника без поразок. Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом метрів з 30-ти в нижній кут. Буквально перед самим свистком на перерву Ростислав Волошинович подвоїв перевагу ударом в ближній кут - не
    • Вчора, 15:54
    • Розсилка

    Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом

    У домашньому матчі «Верес» обіграв «Чорноморець», перервавши як і свою серію матчів без перемог, так і суперника без поразок.

    Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом метрів з 30-ти в нижній кут. Буквально перед самим свистком на перерву Ростислав Волошинович подвоїв перевагу ударом в ближній кут - не обійшлося без помилки Олександра Гутора.

    У другому таймі «Верес» заграв сильніше і довів справу до впевненої перемоги. Михайло Сергійчук реалізував пенальті за гру рукою Євгена Мартиненка.

    «Чорноморець» відповів тільки одним точним ударом, коли Олексій Хобленко забив в швидкій атаці після передачі з флангу Дениса Васіна.

    Був у господарів ще один шанс забити з пенальті, але Руслан Степанюк не переграв Гутора після фолу Мамаду Ндіайе на ньому.

    «Верес» після семи нічиїх поспіль зумів перемогти і залишитися в ТОП-6, тоді як «Чорноморець» програв вперше після п'яти матчів без поразок.

    Чемпіонат України. Прем'єр-ліга

    17-ий тур

    «Верес» - «Чорноморець» - 3:1

    Джерело: sportarena.com

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