Прем'єр-ліга. «Верес» впевнено переграв «Чорноморець» перервавши серію нічиїх
- Вчора, 15:54
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Розсилка
Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом
У домашньому матчі «Верес» обіграв «Чорноморець», перервавши як і свою серію матчів без перемог, так і суперника без поразок.
Роман Карасюк відкрив рахунок в середині поля точним ударом метрів з 30-ти в нижній кут. Буквально перед самим свистком на перерву Ростислав Волошинович подвоїв перевагу ударом в ближній кут - не обійшлося без помилки Олександра Гутора.
У другому таймі «Верес» заграв сильніше і довів справу до впевненої перемоги. Михайло Сергійчук реалізував пенальті за гру рукою Євгена Мартиненка.
«Чорноморець» відповів тільки одним точним ударом, коли Олексій Хобленко забив в швидкій атаці після передачі з флангу Дениса Васіна.
Був у господарів ще один шанс забити з пенальті, але Руслан Степанюк не переграв Гутора після фолу Мамаду Ндіайе на ньому.
«Верес» після семи нічиїх поспіль зумів перемогти і залишитися в ТОП-6, тоді як «Чорноморець» програв вперше після п'яти матчів без поразок.
Чемпіонат України. Прем'єр-ліга
17-ий тур
«Верес» - «Чорноморець» - 3:1
Джерело: sportarena.com