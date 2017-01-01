Вернидуб: Прикро, що при рівній грі ми двічі пропустили зі стандартів

Наставник луганської Зорі прокоментував поразку від «Атлетика» у заключному турі групового етапу Ліги Європи

«Зоря« та «Атлетик» продемонстрували рівну гру у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Про це заявив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб, який прокоментував поразку від «Атлетика» (0:2). «Емоцій ніяких. Прикро, прикро. Гра була рівною. Прикро, що при рівній грі ми двічі пропустили зі



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Юрій Вернидуб

Наставник луганської Зорі прокоментував поразку від «Атлетика» у заключному турі групового етапу Ліги Європи

«Зоря« та «Атлетик» продемонстрували рівну гру у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це заявив головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб, який прокоментував поразку від «Атлетика» (0:2).

«Емоцій ніяких. Прикро, прикро. Гра була рівною. Прикро, що при рівній грі ми двічі пропустили зі стандартів. Ми пропускаємо м'ячі, які не можна пропускати. Нічого особливого в стандартах «Атлетика» немає, ми їх ретельно розбирали», - зазначив тренер.

«Я вказував, що Адуріц і Рауль Гарсія особливо небезпечні, але саме вони і забили. Це великий досвід для хлопців, пам'ять на все життя. Завдяки цим матчам за нашими футболістами стали стежити скаути європейських клубів», - сказав Вернидуб.

Як відомо, на матчі були присутні скати лондонських «Арсенала» та «Тоттенгема».

Джерело: sportarena.com