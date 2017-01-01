«Атлетик» у Львові обіграв «Зорю» та залишив луганський клуб за бортом плей-офф Ліги Європи
- Вчора, 23:57
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Розсилка
Плей-офф турніру відбудеться без участи підопічних Вернидуба
Луганська «Зоря» програла іспанському «Атлетику» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи та залишила турнір.
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Ліга Європи з футболу
Матчі 6-го туру
Група J
«Зоря» (Луганськ) - «Атлетик Більбао» (Іспанія) 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - Адуріц (70), 0:2 - Рауль Гарсія (86)
«Зоря»: Лунін, Гордієнко, Харатін, Сваток, Сухоцький, Бабенко (Кочергін, 75), Андрієвський, Караваєв, Громов, Луньов (Кабаєв, 46), Юрі (Сілас, 62)
«Атлетик»: Еррерін, Лекує, Нуньєс, Ляпорт, Баленсіага, Сан Хосе, Ріко, Вільямс (Кордоба, 79), Гарсія, Сусаета, Адуріц (Меріно, 82)
Попередження: Нуньєс (16), Луньов (42), Андрієвський (50), Кабаєв (82)