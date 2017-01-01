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    «Атлетик» у Львові обіграв «Зорю» та залишив луганський клуб за бортом плей-офф Ліги Європи

    Плей-офф турніру відбудеться без участи підопічних Вернидуба
    Луганська «Зоря» програла іспанському «Атлетику» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи та залишила турнір. Детальніше згодом Ліга Європи з футболу Матчі 6-го туру Група J «Зоря» (Луганськ) - «Атлетик Більбао» (Іспанія)  0:2 (0:0) Голи: 0:1 - Адуріц (70), 0:2 - Рауль Гарсія (86)
    • Вчора, 23:57
    • Розсилка

    Плей-офф турніру відбудеться без участи підопічних Вернидуба

    Луганська «Зоря» програла іспанському «Атлетику» у 6-му турі групового етапу Ліги Європи та залишила турнір.

    Детальніше згодом

    Ліга Європи з футболу

    Матчі 6-го туру

    Група J

    «Зоря» (Луганськ) - «Атлетик Більбао» (Іспанія)  0:2 (0:0)

    Голи: 0:1 - Адуріц (70), 0:2 - Рауль Гарсія (86)

    «Зоря»: Лунін, Гордієнко, Харатін, Сваток, Сухоцький, Бабенко (Кочергін, 75), Андрієвський, Караваєв, Громов, Луньов (Кабаєв, 46), Юрі (Сілас, 62)

    «Атлетик»: Еррерін, Лекує, Нуньєс, Ляпорт, Баленсіага, Сан Хосе, Ріко, Вільямс (Кордоба, 79), Гарсія, Сусаета, Адуріц (Меріно, 82)

    Попередження: Нуньєс (16), Луньов (42), Андрієвський (50), Кабаєв (82)

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