«Ви - приклад стійкості духу», - капітан київського «Динамо» написав лист підтримки до полонених моряків
-
Розсилка
Сергій Сидорчук сподівається, що хлопці скоро повернуться додому
Капітан команди київського «Динамо» Сергій Сидорчук написав листа українським морякам, які з листопада минулого року перебувають у російському полоні.
«Хлопці, хочу висловити слова щирої подяки за вашу службу і сказати, що вдома Вас чекає вся наша велика українська родина. Ви - сила. Ви - приклад стійкості духу. Ваша мужність, честь, хоробрість, відвага і віра - це те, що залишиться величезним слідом, який дасть приклад підростаючому поколінню. Я знаю, вам зараз важко. Як відомо, саме в хвилину відчаю і починає дути попутний вітер.
Бажаю і вірю, що день зустрічі на нашій рідній землі настане дуже скоро. Тисну руку кожному з Вас. З великою повагою до Вас вся команда «Динамо» Київ.
Сергій Сидорчук».
Нагадаємо, що вчора листа підтримки морякам відправив воротар донецького «Шахтаря» і національної збірної Андрій П'ятов.