«Ви - приклад стійкості духу», - капітан київського «Динамо» написав лист підтримки до полонених моряків



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Сергій Сидорчук каже, що стійкість моряків буде прикладом для підростаючого покоління ФК Динамо Київ

Сергій Сидорчук сподівається, що хлопці скоро повернуться додому

Капітан команди київського «Динамо» Сергій Сидорчук написав листа українським морякам, які з листопада минулого року перебувають у російському полоні.

«Хлопці, хочу висловити слова щирої подяки за вашу службу і сказати, що вдома Вас чекає вся наша велика українська родина. Ви - сила. Ви - приклад стійкості духу. Ваша мужність, честь, хоробрість, відвага і віра - це те, що залишиться величезним слідом, який дасть приклад підростаючому поколінню. Я знаю, вам зараз важко. Як відомо, саме в хвилину відчаю і починає дути попутний вітер.

Бажаю і вірю, що день зустрічі на нашій рідній землі настане дуже скоро. Тисну руку кожному з Вас. З великою повагою до Вас вся команда «Динамо» Київ.

Сергій Сидорчук».

Лист Сидорчука

Нагадаємо, що вчора листа підтримки морякам відправив воротар донецького «Шахтаря» і національної збірної Андрій П'ятов.