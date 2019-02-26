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    «Сил вам, хлопці, віри в себе!» - воротар збірної з футболу написав лист полоненим українським морякам

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    Андрій П'ятов хвилюється за земляків - «Сил вам, хлопці, віри в себе!» - воротар збірної з футболу написав лист полоненим українським морякам
    Андрій П'ятов хвилюється за земляків
    Фото з соцмереж

    Андрій П'ятов вирішив підтримати земляків, які перебувають у російських застінках

    Воротар «Шахтаря» та національної збірної України Андрій Пятов написав листа українським морякам, які були взяті в полон збройними силами Російської Федерації в листопаді минулого року:

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    «Хотів би всім нашим морякам, які знаходяться в полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають всі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!»

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    Лист до полонених моряків. Фото з соцмереж

    25 листопада російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України у Керченській протоці. Кілька українських моряків були поранені, 24 військовослужбовців потрапили в полон. В Україні було введено військовий стан. Згодом їх вивезли до Москви, більшість з них тримають у СІЗО «Лефортово».

    15 і 16 січня один з московських судів прийняв рішення про те, щоб продовжити арешт українських моряків до кінця квітня. В апеляції на це рішення було відмовлено всім 24 українським військовослужбовцям.

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