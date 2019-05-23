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    Відеопорівняння: юні українські хокеїсти забивають, як канадці на чемпіонаті світу

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    Діти з Дніпра вміють грати не гірше за канадців - Відеопорівняння: юні українські хокеїсти забивають, як канадці на чемпіонаті світу
    Діти з Дніпра вміють грати не гірше за канадців
    Фото із соцмереж

    А ще кажуть, що у нас немає талановитих хокеїстів

    Мабуть, помиляються ті, хто каже, що в Україні перевелися хокейні таланти. Чергове підтвердження надав один із найпалкіших хокейних уболівальників нашої держави Василь Кизимишин, який при нагоді намагається не пропускати навіть дитячих турнірів.

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    На власній сторінці у «Фейсбуку» пан Василь поділився цікавим відеопорівнянням шайб дитячої команди «Ягуар» з Дніпра і канадця Ентоні Манти у ворота словаків на чемпіонаті світу-2019. Комбінацію діти провели практично ідентичну з зірками Національної хокейної ліги Джаредом Макканом, Кайлом Туррісом і Мантою. Хіба динаміка трохи не та. Але з огляду на вік то й не дивно.

    Цікаво, що хлопці з «Ягуара» - 2008 року народження. Шайбу на цьому відео вони закидають на рік старшим суперникам з київського «Сокола».

    Нагадаємо, що сьогодні, 23 травня, на чемпіонаті світу з хокею день чвертьфіналів. Зокрема збірна Канади о 17:15 зустрічається з командою Швейцарії.

     Читайте також: Чемпіонат світу з хокею: календар, склади команд, результати, протоколи і відео з усіх матчів
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