Перестрілка на чемпіонаті світу з хокею: 11 шайб з переможною за секунду до сирени



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Шайба Марка Стоуна шокувала левову частку присутніх на арені Кошице IIHF

Збірні Словаччини і Канади зіграли наразі найцікавіший матч турніру

Кидок Марка Стоуна за секунду до завершення основного часу гри приніс збірній Канади перемогу у неймовірному за напругою матчі 83-го чемпіонату світу з хокею над господарями турніру, командою Словаччини.

Впродовж матчу словаки двічі були попереду з різницею в дві шайби — 2:0, 4:2. Але двічі «Кленові листки» відігрувалися і врешті пішли на останню перерву з мінімальною перевагою — 4:5. Словацька команда теж відігралася, але канадці закинули їй у мить, коли часу на ще один камбек вже не залишалося.

Словаччина — Канада — 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Шайби: 1:0 — Сукель (Студенич, Ладислав Надь), 07:14. 2:0 — Лішка (Крістіан Ярош, Лунтер), 08:18. 2:1 — Манта (Турріс, Джаред Маккан), 16:20. 2:2 — Ши Теодор (Манта, Сіверсон, - більш.), 18:10. 3:2 — Ладислав Надь (Маринчин, Лантоші), 21:49. 4:2 — Лішка (Буч, Лунтер), 25:09. 4:3 — Маршессо (Тома Шабо, - більш.), 27:01. 4:4 — Чіреллі (Сем Рейнгарт, Ші Теодор), 28:43. 4:5 — Стечер (Турріс (Сіверсон), 36:40. 5:5 — Сукель (Маринчин), 51:45. 5:6 — Марк Стоун (Тома Шабо), 59:59

Воротарі: Рибар (Чіляк, 36:40) — Метт Мюррей

Кидки: 31 (11 + 11 + 9) — 28 (10 + 10 + 8)

Штраф: 10 (4 + 2 + 4) — 22 (18 + 0 + 4)

13 травня. Кошице (Словаччина). Steel Arena. 7 420 глядачів

Вирішальні хвилини основного часу словаки після вилучення оборонця Еріка Чернака проводили у меншості. Канадці розіграли зайвого ідеально. Щойно шайба після кидка Марка Стоуна влетіла у верхній кут воріт, як оборонець Мартін Фехерварі спересердя влупив ключкою в каркас воріт так, що та розлетілася в друски. Не дивно — до завершення зустрічі залишалася секунда.

Після трьох турів у канадців дві перемоги і поразка від фінів. Словаки перемогли у першому матчі американців, а два наступних поєдинки програли.

Наступний матч господарі проведуть 15 травня проти збірної Німеччини, єдиної наразі команди в групі А, яка ще не знала гіркоти поразки. Канада 16 травня зіграє з командою Франції, яка стартових два матчі програла.