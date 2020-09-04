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    Відновлення українського баскетболу: «Київ-Баскет» переміг на старті Кубку Прометея

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    Олександр Мішула - новачок&nbsp;&laquo;Київ-Баскета&raquo;&nbsp; - Відновлення українського баскетболу: «Київ-Баскет» переміг на старті Кубку Прометея
    Олександр Мішула - новачок «Київ-Баскета» 
    Світлина - ФБУ

    «Черкаські Мавпи» не витримали натиску грізного суперника

    У Кам’янському матчем «Київ-Баскет» - «Черкаські Мавпи» стартував передсезонний турнір команд Суперліги - Кубок Прометея-2020.

    Зустріч розпочалася із ривку у виконанні новачка киян Майкла Джейкобсона, який набрав шість очок поспіль (6:0). Згодом «Мавпи» вирівняли становище у грі, але влучання новачка Олександра Мішули з дальньої відстані призвело до виграшу першої чверті «Київ-Баскета» - 22:16.  

    У другій десятихвилинці втрати та гірша реалізація кидків від «Черкаських Мавп» дозволила столичному клубу піти у відрив – 44:27.

    Більш високий клас майстерності гравців «Київ-Баскета» дався взнаки. Як наслідок у другій половині вони розвинули свій успіх та святкували перемогу -  89:60.

    Даний матч став першим після значної паузи викликаної пандемією коронавірусу, яка почалася з березня.

    Додамо, що участь у змаганнях також візьмуть «Запоріжжя» та «Прометей».

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    баскетбол Олександр Мішула БК Київ-Баскет БК Черкаські Мавпи БК «Прометей» (Кам'янське)
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