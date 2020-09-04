Відновлення українського баскетболу: «Київ-Баскет» переміг на старті Кубку Прометея



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Олександр Мішула - новачок «Київ-Баскета» Світлина - ФБУ

«Черкаські Мавпи» не витримали натиску грізного суперника

У Кам’янському матчем «Київ-Баскет» - «Черкаські Мавпи» стартував передсезонний турнір команд Суперліги - Кубок Прометея-2020.

Зустріч розпочалася із ривку у виконанні новачка киян Майкла Джейкобсона, який набрав шість очок поспіль (6:0). Згодом «Мавпи» вирівняли становище у грі, але влучання новачка Олександра Мішули з дальньої відстані призвело до виграшу першої чверті «Київ-Баскета» - 22:16.

У другій десятихвилинці втрати та гірша реалізація кидків від «Черкаських Мавп» дозволила столичному клубу піти у відрив – 44:27.

Більш високий клас майстерності гравців «Київ-Баскета» дався взнаки. Як наслідок у другій половині вони розвинули свій успіх та святкували перемогу - 89:60.

Даний матч став першим після значної паузи викликаної пандемією коронавірусу, яка почалася з березня.

Додамо, що участь у змаганнях також візьмуть «Запоріжжя» та «Прометей».