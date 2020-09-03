Член Залу слави баскетболу очолив клуб НБА «Бруклін Нетс»



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Канадець Неш вісім разів приймав участь у Матчах усіх зірок НБА Світлина - сайт Бруклін Нетс

Неш із зірковими гравцями Кевіном Дюрантом та Кайрі Ірвінгом намагатиметься привести «Бруклін» до чемпіонського титулу

Найцінніший гравець двох сезонів НБА канадець Стів Неш отримав посаду головного тренера «Бруклін Нетс».

Контракт з 46-річним фахівцем, який став 23-м наставником клубу в історії, підписано на чотири роки. Помічником канадця стане американець Жак Вон, який працює асистентом в «Брукліні» з 2016 року. Неш з 2015 року входив в тренерський штаб «Голден Стейт», з яким двічі вигравав Кубок Ларрі О'Брайена (їм нагороджується переможець плей-офф).

«Після зустрічі з рядом висококваліфікованих кандидатів на пост головного тренера різного досвіду ми зрозуміли, що нам потрібно прийняти важке рішення, - сказав генеральний директор «Брукліна» Шон Маркс. - У Стіва ми бачимо лідера, людину, здатного ефективно доносити до інших людей інформацію, і наставника, який заслужить повагу наших гравців».

Примітно, що Неш виступав у НБА в якості гравця з 1996 по 2015 рік за «Фінікс», «Даллас» і «Лос-Анджелес Лейкерс». Він двічі визнавався найціннішим гравцем НБА.

Додамо, що «Бруклін» за підсумками регулярного чемпіонату НБА нинішнього сезону посів сьоме місце в Східній конференції. У першому раунді плей-офф команда з Нью-Йорка поступилася чинному чемпіону НБА «Торонто» (0:4 у серії).

Джерело: Бруклін Нетс