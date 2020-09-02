Погіршення ситуації з коронавірусом: ФІБА перенесла єврокубок за участі клубів з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Баскетболіст «Київ-Баскета» у матчі Кубку Європи ФІБА Світлина - Xsport

Провідні українські клуби отримають більше часу на підготовку до єврокампанії

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) повідомила про перенесення старту Кубка Європи ФІБА через погіршення епідемічної ситуації пов'язаної з коронавірусом.

Старт змагань перенесений з 14 жовтня 2020 року на 6 січня 2021 року.

Як повідомляється в офіційному прес-релізі, формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті. Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке пройде в жовтні.

Також ФІБА повідомила про перенесення старту жіночого Єврокубка, основна частина змагань якого почнеться 7 січня 2021 року. 32 команди будуть розподілені на чотири групи — по вісім у кожній. 16 команд вийдуть у раунд плей-оф топ-16 і продовжуватимуть боротьбу за трофей.

Зазначимо, що у груповому раунді Кубка Європи ФІБА зіграють два українських клуби — «Київ-Баскет» та «Прометей», а також може додатись «Дніпро», якщо не подолає квалфікацію Ліги чемпіонів. У Єврокубку виступатиме жіноча команда «Прометей» — дебютант на міжнародній арені та елітного дивізіону чемпіонату України.

Джерело: Федерація баскетболу України