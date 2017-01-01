Відома біатлоністка та ще дві лижниці з Росії довічно відсторонені від участі в Олімпійських іграх
- Сьогодні, 14:57
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Їхні результати, зокрема й Ольги Зайцевої, на Олімпіаді-2014 анульовані
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про покарання щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої, а також лижниць Анастасії Доценко та Юлії Чекальової.
Про це повідомляється на сайті організації.
Вони визнані винними у порушенні антидопінгових правил за результатами розслідування незалежної комісії Деніса Освальда.
Їхні результати на Олімпіаді-2014 анульовані, спортсменкам довічно заборонено виступати на Іграх.
З цих спортсменок тільки Ольга Зайцева виграла медаль у Сочі – вона стала другою у складі збірної Росії в естафеті.
Однак ще раніше МОК вже позбавив росіянок срібла, коли визнав винними у допінгових порушеннях інших учасниць естафети Ольгу Вілухіну та Яну Романову.
Всього МОК покарав вже 25 російських спортсменів. За підсумками роботи комісії Освальда Росія втратила вже 11 медалей Олімпійських ігор у Сочі.
Таким чином РФ перемістилася на третє місце у загальнокомандному заліку Ігор-2014.
Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко отримає срібло Олімпіади-2014 замість дискваліфікованої росіянки Вілухіної.
Джерело: РБК-Україна