Відома біатлоністка та ще дві лижниці з Росії довічно відсторонені від участі в Олімпійських іграх

Їхні результати, зокрема й Ольги Зайцевої, на Олімпіаді-2014 анульовані

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про покарання щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої, а також лижниць Анастасії Доценко та Юлії Чекальової. Про це повідомляється на сайті організації. Вони визнані винними у порушенні антидопінгових правил за результатами розслідування незалежної комісії Деніса Освальда. Їхні результати на



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Фото wada-ama.org

Їхні результати, зокрема й Ольги Зайцевої, на Олімпіаді-2014 анульовані

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про покарання щодо російської біатлоністки Ольги Зайцевої, а також лижниць Анастасії Доценко та Юлії Чекальової.

Про це повідомляється на сайті організації.

Вони визнані винними у порушенні антидопінгових правил за результатами розслідування незалежної комісії Деніса Освальда.

Їхні результати на Олімпіаді-2014 анульовані, спортсменкам довічно заборонено виступати на Іграх.

З цих спортсменок тільки Ольга Зайцева виграла медаль у Сочі – вона стала другою у складі збірної Росії в естафеті.

Однак ще раніше МОК вже позбавив росіянок срібла, коли визнав винними у допінгових порушеннях інших учасниць естафети Ольгу Вілухіну та Яну Романову.

Всього МОК покарав вже 25 російських спортсменів. За підсумками роботи комісії Освальда Росія втратила вже 11 медалей Олімпійських ігор у Сочі.

Таким чином РФ перемістилася на третє місце у загальнокомандному заліку Ігор-2014.

Нагадаємо, українська біатлоністка Віта Семеренко отримає срібло Олімпіади-2014 замість дискваліфікованої росіянки Вілухіної.

Джерело: РБК-Україна