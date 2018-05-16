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    Відомий нідерландський діджей виступить в якості запрошеного гостя на фіналі Ліги чемпіонів в Києві

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    DJ Hardwell
    DJ Hardwell

    Він відомий своїми сетами на великих музичних фестивалях

    Нідерландський діджей Hardwell виступить в якості запрошеного гостя на фіналі Ліги чемпіонів 2017/2018.

    Музикант в 2013 і 2014 роках займав перше місце в рейтингу діджеїв.

    Він відомий своїми сетами на великих музичних фестивалях, таких як Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Electric Zoo, Creamfields.

    Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

    У свою чергу українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.

    26-го травня у фіналі чоловічої Ліги чемпіонів зіграють «Реал» і «Ліверпуль».

    А 24-го травня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського трофей жіночої Ліги чемпіонів розіграють «Ліон» та «Вольфсбург».


    Джерело: ua.tribuna.com

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