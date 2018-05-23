Відомий сербський півзахисник «Зорі» завершив кар'єру

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Желько Любенович

В складі луганської команди футболіст відіграв 164 гри

Півзахисник «Зорі» Желько Любенович завершив свою кар'єру.

Цей сезон став останнім в ігровій кар'єрі футболіста, інформує прес-служба луганського клубу.

Список ігор у Желько, безумовно, великий. 303 матчі він провів в чемпіонаті України, одну гру в Суперкубку, 32 матчі були зіграні футболістом в Кубку України, чотири матчі в Кубку Інтертото і 17 ігор в Лізі Європи.

Що стосується «Зорі», то в складі луганської команди Желько відіграв 164 гри.

З них 137 в чемпіонаті, 12 в Кубку і 15 ігор в Лізі Європи.

Свого часу Любенович також виступав за «Кривбас», «Таврію», «Олександрію».

Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила контракт з одним з основних захисників.