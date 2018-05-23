  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Відомий сербський півзахисник «Зорі» завершив кар'єру

    • Розсилка
    Желько Любенович - Відомий сербський півзахисник «Зорі» завершив кар'єру
    Желько Любенович

    В складі луганської команди футболіст відіграв 164 гри

    Півзахисник «Зорі» Желько Любенович завершив свою кар'єру.

    Цей сезон став останнім в ігровій кар'єрі футболіста, інформує прес-служба луганського клубу.

    Список ігор у Желько, безумовно, великий. 303 матчі він провів в чемпіонаті України, одну гру в Суперкубку, 32 матчі були зіграні футболістом в Кубку України, чотири матчі в Кубку Інтертото і 17 ігор в Лізі Європи.

    Що стосується «Зорі», то в складі луганської команди Желько відіграв 164 гри.

    З них 137 в чемпіонаті, 12 в Кубку і 15 ігор в Лізі Європи.

    Свого часу Любенович також виступав за «Кривбас», «Таврію», «Олександрію».

    Раніше повідомлялося, що «Зоря» продовжила контракт з одним з основних захисників.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Кубок України Суперкубок України Ліга Європи Прем'єр Ліга «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ