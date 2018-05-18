  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зоря» продовжила контракт з одним з основних захисників

    • Розсилка
    В'ячеслав Чечер. Фото ФК &laquo;Зоря&raquo;
    В'ячеслав Чечер. Фото ФК «Зоря»

    Чечер залишається у луганському клубі мінімум на рік

    В'ячеслав Чечер продовжив угоду з луганською «Зорею».

    Про це повідомляє офіційний сайт клубу, а термін контракту складає один рік.

    «Сезон закінчується, а трансферні новини, відповідно, починаються. І першою з них стало продовження контракту із захисником В'ячеславом Чечером», - йдеться у повідомленні прес-служби.

    «Не так давно В'ячеслав переступив рубіж у 400 матчів в еліті українського чемпіонату, а продовження контракту з нашим клубом реально дозволить йому поставити нові рекорди в історії вітчизняного футболу», - додається.

    Чечер прийшов у луганську команді у липні 2015 року. Він є постійним гравцем основного складу.

    «Щиро вітаємо В'ячеслава Чечера з продовженням контракту та бажаємо йому незабаром очолити список футболістів-лідерів українського чемпіонату», - підсумовується у зверненні прес-служби «Зорі».

    Нагадаємо, «Зоря» намагається продовжити угоди з ключовими виконавцями ще на сезон.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ