Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)



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Кияни розпочали ретельну підготовку до майбутнього поєдинку

Команда Олександра Хацкевича провела чергове тренування у межах підготовчого циклу до матчу української Прем’єр-ліги проти луганської «Зорі», який відбудеться у неділю, 16 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт київського «Динамо».

До «біло-синіх» приєдналися численні збірники, і більшість із них уже працюють у загальній групі.

У четвер окремо від групи тренувалися Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора та Йосип Пиварич.

Угорець, поляк та хорват поки займалися за індивідуальною програмою.

До Запоріжжя команда відлітає у суботу, 15 вересня.

Нагадаємо, новачок «Динамо» забив гол і віддав точну передачу у двох останніх матчах своєї збірної.