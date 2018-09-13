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    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)

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    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)

    Кияни розпочали ретельну підготовку до майбутнього поєдинку

    Команда Олександра Хацкевича провела чергове тренування у межах підготовчого циклу до матчу української Прем’єр-ліги проти луганської «Зорі», який відбудеться у неділю, 16 вересня.

    Про це повідомляє офіційний сайт київського «Динамо».

    До «біло-синіх» приєдналися численні збірники, і більшість із них уже працюють у загальній групі.

    У четвер окремо від групи тренувалися Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора та Йосип Пиварич.

    Угорець, поляк та хорват поки займалися за індивідуальною програмою.

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    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Відразу троє легіонерів «Динамо» можуть пропустити матч із «Зорею» (фото, відео)
    Усі фото ФК «Динамо»

    До Запоріжжя команда відлітає у суботу, 15 вересня.

    Нагадаємо, новачок «Динамо» забив гол і віддав точну передачу у двох останніх матчах своєї збірної.

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