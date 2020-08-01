  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відроджений «Сокіл» може підсилитися найкращим хокеїстом України

    • Розсилка
    Андрій Міхнов досі не грав у&nbsp;&laquo;Соколі&raquo; навіть у юні роки - Відроджений «Сокіл» може підсилитися найкращим хокеїстом України
    Андрій Міхнов досі не грав у «Соколі» навіть у юні роки
    Світлина - XSport

    Кияни анонсували гучні придбання

    Директор ДЮСШ «Сокіл» Костянтин Сімчук розповів про можливе посилення київського клубу перед новим сезоном в Українській хокейній лізі. Сімчук відзначив, що ряди команди може поповнити старожил українського хокею, можливо, найсильніший з нині діючих вітчизняних хокеїстів, 36-річний Андрій Міхнов.

    «Ми спілкувалися і з Андрієм Міхновим. Швидше за все, він почне з нами тренуватися. Ми спілкувалися і з Денисом Петрухном, і з Кирилом Жовніром. Є ще ряд гравців, які 1997-2000 років народження. Є ще певні складності з виїздом у США хлопцям, які там навчаються і грають. Тому, можливо, багато хто почне сезон у нас в команді», - каже Сімчук у коментарі XSport.

    Зауважимо, що вихованець «Сокола» Міхнов найкращі роки кар’єри провів у російському чемпіонаті, за клуби «Лада» (Тольятті), ЦСК ВВС, «Салават Юлаєв», «Ак Барс», «Трактор» (Челябінськ), «Нєфтєхімік». У сезоні-2019/2020 Андрій грав у Білорусі, за клуб «Металург-Жлобін».

    За збірну України Андрій Міхнов провів 51 матч, у яких набрав 47 (18 голів + 29 асистів) очок. Він виступав за національну команду ще на чемпіонаті світу-2006 в елітному дивізіоні світового хокею.

     Читайте також: Екстренер збірної з хокею Андрій Срюбко: Змінився, коли побачив ряди могил зі стягами на Личаківському цвинтарі
    хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Костянтин Сімчук Андрій Міхнов Денис Петрухно Кирило Жовнір
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ