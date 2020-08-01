Відроджений «Сокіл» може підсилитися найкращим хокеїстом України



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Андрій Міхнов досі не грав у «Соколі» навіть у юні роки Світлина - XSport

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Директор ДЮСШ «Сокіл» Костянтин Сімчук розповів про можливе посилення київського клубу перед новим сезоном в Українській хокейній лізі. Сімчук відзначив, що ряди команди може поповнити старожил українського хокею, можливо, найсильніший з нині діючих вітчизняних хокеїстів, 36-річний Андрій Міхнов.

«Ми спілкувалися і з Андрієм Міхновим. Швидше за все, він почне з нами тренуватися. Ми спілкувалися і з Денисом Петрухном, і з Кирилом Жовніром. Є ще ряд гравців, які 1997-2000 років народження. Є ще певні складності з виїздом у США хлопцям, які там навчаються і грають. Тому, можливо, багато хто почне сезон у нас в команді», - каже Сімчук у коментарі XSport.

Зауважимо, що вихованець «Сокола» Міхнов найкращі роки кар’єри провів у російському чемпіонаті, за клуби «Лада» (Тольятті), ЦСК ВВС, «Салават Юлаєв», «Ак Барс», «Трактор» (Челябінськ), «Нєфтєхімік». У сезоні-2019/2020 Андрій грав у Білорусі, за клуб «Металург-Жлобін».

За збірну України Андрій Міхнов провів 51 матч, у яких набрав 47 (18 голів + 29 асистів) очок. Він виступав за національну команду ще на чемпіонаті світу-2006 в елітному дивізіоні світового хокею.