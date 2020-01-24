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    Збірна України з хокею оголосила склад на передолімпійську кваліфікацію

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    До олімпійської мрії українці мчать під проводом Сергія Вітера - Збірна України з хокею оголосила склад на передолімпійську кваліфікацію
    До олімпійської мрії українці мчать під проводом Сергія Вітера
    ХК Крижані Вовки

    У списку – сім легіонерів

    2 лютого національна збірна України з хокею розпочне навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до передолімпійської кваліфікації.

    Після двох днів тренувань на броварській арені «Термінал» 4 лютого наші хокеїсти вирушать до Нур-Султану (Казахстан). По прибутті команда проведе вечірнє тренування.

    Список кандидатів у національну збірну команду України

    Воротарі: Кирило Кучер («Білий Барс»), Микита Гордюшин («Кременчук»), Артур Оґанджанян («Twin City Thunder», США)

    Оборонці: Всеволод Толстушко, Олександр Александров (обидва – «Кременчук»), Володимир Алексюк, Павло Таран, Михайло-Максим Ядловський (усі –  «Білий Барс»), Володимир Романенко, Дмитро Ігнатенко, Андрій Григор'єв, Пилип Пангелов-Юлдашев, Кирило Жовнір (усі – «Донбас»), Артур Чолач («New Jersey Jr. Titans», США), Ігор Мережко («Хумо», Узбекистан)

    Нападники: Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона (усі – «Кременчук»), Роман Благий, Сергій Бабинець (усі – «Білий Барс»), Сергій Кузьмик, Руслан Ромащенко, Дмитро Чернишенко, Олексій Янишевский (усі – «Дніпро»), Олександр Костиков, Севастян Карпенко, Віталій Лялька, Микита Буценко, Віктор Захаров (усі – «Донбас»), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США), Євген Белухін («Ценґ Тоу», Китай), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь), Дмитро Німенко («Стяуа», Румунія)

    Тренери – Сергій Вітер, Євген Бруль, Ігор Чібірєв

    Розклад матчів передолімпійської кваліфікації
    (за київським часом)

    6 лютого

    11:00 Польща – Нідерланди
    15:30 Україна – Казахстан

    7 лютого

    11:00 Польща – Україна
    15:30 Казахстан – Нідерланди

    9 лютого

    09:00 Нідерланди – Україна
    13:00 Казахстан – Польща

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    Збірна України хокей Віктор Захаров Кирило Кучер Дмитро Ігнатенко Володимир Романенко Павло Таран Віталій Лялька Гліб Кривошапкін Артур Оґанджанян Сергій Вітер Сергій Бабинець Артур Чолач Сергій Кузьмик Андрій Міхнов Дмитро Німенко Микита Гордюшин Всеволод Толстушко Євген Белухін Олександр Александров Микита Буценко Володимир Алексюк Севастьян Карпенко Михайло-Максим Ядловський Олександр Костиков Андрій Григор'єв Олексій Янишевский Ігор Мережко Дмитро Чернишенко Іван Савченко Ігор Чібірєв Євген Бруль Тимур Гриценко Олексій Ворона Роман Благий Руслан Ромащенко
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