Збірна України з хокею оголосила склад на передолімпійську кваліфікацію
У списку – сім легіонерів
2 лютого національна збірна України з хокею розпочне навчально-тренувальний збір у рамках підготовки до передолімпійської кваліфікації.
Після двох днів тренувань на броварській арені «Термінал» 4 лютого наші хокеїсти вирушать до Нур-Султану (Казахстан). По прибутті команда проведе вечірнє тренування.
Список кандидатів у національну збірну команду України
Воротарі: Кирило Кучер («Білий Барс»), Микита Гордюшин («Кременчук»), Артур Оґанджанян («Twin City Thunder», США)
Оборонці: Всеволод Толстушко, Олександр Александров (обидва – «Кременчук»), Володимир Алексюк, Павло Таран, Михайло-Максим Ядловський (усі – «Білий Барс»), Володимир Романенко, Дмитро Ігнатенко, Андрій Григор'єв, Пилип Пангелов-Юлдашев, Кирило Жовнір (усі – «Донбас»), Артур Чолач («New Jersey Jr. Titans», США), Ігор Мережко («Хумо», Узбекистан)
Нападники: Іван Савченко, Тимур Гриценко, Олексій Ворона (усі – «Кременчук»), Роман Благий, Сергій Бабинець (усі – «Білий Барс»), Сергій Кузьмик, Руслан Ромащенко, Дмитро Чернишенко, Олексій Янишевский (усі – «Дніпро»), Олександр Костиков, Севастян Карпенко, Віталій Лялька, Микита Буценко, Віктор Захаров (усі – «Донбас»), Гліб Кривошапкін («Ogden Mustangs», США), Євген Белухін («Ценґ Тоу», Китай), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь), Дмитро Німенко («Стяуа», Румунія)
Тренери – Сергій Вітер, Євген Бруль, Ігор Чібірєв
Розклад матчів передолімпійської кваліфікації
(за київським часом)
6 лютого
11:00 Польща – Нідерланди
15:30 Україна – Казахстан
7 лютого
11:00 Польща – Україна
15:30 Казахстан – Нідерланди
9 лютого
09:00 Нідерланди – Україна
13:00 Казахстан – Польща