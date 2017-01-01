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    Віта Семеренко отримає преміальні за срібло Сочі-2014

    Також відповідну доплату отримає тренерський склад, який готував Віту Семеренко до здобуття срібної нагороди Олімпіади
    Українська біатлоністка Віта Семеренко отримає преміальні за срібло в Сочі-2014. Про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов. «Можу запевнити, що новоспечена срібна призерка зимових Олімпійських ігор у Сочі-2014 Віта Семеренко отримає від Міністерства молоді та спорту додаткові державні преміальні за різницю між бронзовою і
    • Сьогодні, 17:44
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    Віта Семеренко
    Віта Семеренко

    Також відповідну доплату отримає тренерський склад, який готував Віту Семеренко до здобуття срібної нагороди Олімпіади

    Українська біатлоністка Віта Семеренко отримає преміальні за срібло в Сочі-2014.

    Про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

    «Можу запевнити, що новоспечена срібна призерка зимових Олімпійських ігор у Сочі-2014 Віта Семеренко отримає від Міністерства молоді та спорту додаткові державні преміальні за різницю між бронзовою і срібною нагородою. Це 25 000 доларів США по курсу НБУ на момент здійснення виплати. Це буде зроблено в 2018 році, оскільки зараз завершується бюджетний рік і всі заплановані виплати спортсменам і тренерам вже були проведені», - повідомив він.

    «Також відповідну доплату отримає тренерський склад, який готував Віту Семеренко до здобуття срібної нагороди Олімпіади. Маємо дочекатися надходження в Україну офіційних документів від Міжнародного олімпійського комітету та подання Федерації біатлону України до Мінмолодьспорту. Як тільки всі ці формальності будуть виконані, ми одразу виплатимо гроші», - запевнив Жданов.

    Нагадаємо, срібло Сочі-2014 дісталося Віті Семеренко після рішення дискваліфікувати російську біатлоністку Ольгу Вілухіну.

    Олімпійські Ігри біатлон Збірна України Ігор Жданов
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