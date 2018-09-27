Визначено місце проведення двох перших турнірів оновленого Кубка Девіса
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Змагання пройдуть на грунті
Визначено місце проведення двох перших стартів оновленого формату Кубка Девіса.
Турніри в 2019 і 2020 роках пройдуть на грунтовому покритті в Мадриді на кортах місцевого Masters.
Проведення змагань заплановане на листопад, але точних дат поки немає.
Фінал світової групи Кубка Девіса сезону-2018 між Францією і Хорватією пройде в Ліллі на стадіоні місцевого футбольного клубу.
Нагадаємо, що збірна України піднялася в світовому рейтингу після перемоги над Португалією в першому раунді плей-офф першої Євро-Африканської зони.
Джерело: Xsport.ua