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    Визначено місце проведення двох перших турнірів оновленого Кубка Девіса

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    Визначено місце проведення двох перших турнірів оновленого Кубка Девіса

    Змагання пройдуть на грунті

    Визначено місце проведення двох перших стартів оновленого формату Кубка Девіса.

    Турніри в 2019 і 2020 роках пройдуть на грунтовому покритті в Мадриді на кортах місцевого Masters.

    Проведення змагань заплановане на листопад, але точних дат поки немає.

    Фінал світової групи Кубка Девіса сезону-2018 між Францією і Хорватією пройде в Ліллі на стадіоні місцевого футбольного клубу.

    Нагадаємо, що збірна України піднялася в світовому рейтингу після перемоги над Португалією в першому раунді плей-офф першої Євро-Африканської зони.

    Джерело: Xsport.ua

    теніс Кубок Девіса
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