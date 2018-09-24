Визначилася символічна збірна 9-го туру Прем'єр-ліги України на основі оцінок InStat (фото)
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Розсилка
У збірній чотири гравці «Шахтаря» та три футболіста «Динамо»
На основі оцінок InStat прес-служба Прем'єр-ліги України склала символічну збірну найкращих футболістів за підсумком 9 туру.
Нагадаємо, що серед маси цифр цієї системи є списки топ-гравців за амплуа.
Футболісти, які очолюють відповідні реєстри, входять у віртуальну 11-ку.
Як відомо, найкращим гравцем туру за версією УПЛ було визнано півзахисника «Динамо» Віктора Циганкова.
У свою чергу найкращим тренером туру визнано наставника «Олімпіка» Романа Санжара.
Як відомо, найкориснішим гравцем 9-го туру Прем'єр-ліги України було визнано півзахисника «Шахтаря» Тайсона.