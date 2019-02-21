Визначилися перші переможці чемпіонаті світу-2019 з лижних перегонів



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Норвежки Майкен Касперсен Фалла і Марі Ейде радіють - вони здобули золото і бронзу спринту langrenn.com

Золотий дубль у спринтах зробили норвежці

В австрійському Зеєфельді стартував чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Чоловічий спринт виграв той, від кого перемоги й очікували - 22-річний норвежець Йоганнес Клебо. Найцікавіше, що триразовий олімпійський чемпіон чемпіоном світу стає вперше в кар’єрі. Основний конкурент Йоганнеса, росіянин Алєксандр Большунов сенсаційно зупинився на півфінальній стадії. Другим став італієць Федеріко Пеллеґріно, третім – росіянин Ґлєб Рєтівих.

У кваліфікації виступало й троє українців: Олексій Красовський з відставанням від лідера, шведа Віктора Торна, в 20,17 секунди – 71-й, Ян Коструба (32,24 сек) – 87-й, Дмитро Драгун (42,54) – 101-й.

У жінок п'яте в кар'єрі золото чемпіонатів світу виграла норвежка Майкен Касперсен Фалла. Срібло здобула чинна олімпійська чемпіонка у спринті Стіна Нільссон із Швеції, бронзу – ще одна норвежка Марі Ейде.

Українські лижниці у кваліфікації виступили не ліпше за чоловіків: Валентина Камінська з відставанням від лідера, шведки Майї Дальквіст, у 16,42 секунди – 60-та, Юлія Кроль (19,88) – 68-ма, Тетяна Антипенко (25,33) – 73-тя, Вікторія Олех (25,95) – 74-та.