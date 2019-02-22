Визначилися потенційні суперники «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи
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З російськими клубами українців розведуть
За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі.
Серед них – і київське «Динамо». Наша команда на наступному етапі може зустрітися з однією з 13 команд. Серед них:
«Арсенал» (Англія)
«Челсі» (Англія)
«Наполі» (Італія)
«Інтер» (Італія)
«Вільярреал» (Іспанія)
«Валенсія» (Іспанія)
«Севілья» (Іспанія)
«Зальцбург» (Австрія)
«Динамо» (Загреб, Хорватія)
«Ренн» (Франція)
«Айнтрахт» (Німеччина)
«Бенфіка» (Португалія)
«Славія» (Чехія)
Ще дві команди – пітерський «Зеніт» та «Краснодар» – не можуть випасти «Динамо», оскільки УЄФА розводить клуби з України та Росії аж до фінального матчу.
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 22 лютого, у швейцарському Ньоні, початок – о 14:00 за київським часом. Примітно, що суперник «Динамо» визначиться першим.
Матчі цієї стадії відбудуться 7 та 14 березня.
Джерело: Офіційний сайт Динамо