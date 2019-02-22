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    Новини

    Визначилися потенційні суперники «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи

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    Сьогодні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу, початок&nbsp;&ndash; о 14:00 за київським часом - Визначилися потенційні суперники «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи
    Сьогодні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу, початок – о 14:00 за київським часом
    УЄФА

    З російськими клубами українців розведуть

    За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі.

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    Серед них – і київське «Динамо». Наша команда на наступному етапі може зустрітися з однією з 13 команд. Серед них:

    «Арсенал» (Англія)

    «Челсі» (Англія)

    «Наполі» (Італія)

    «Інтер» (Італія)

    «Вільярреал» (Іспанія)

    «Валенсія» (Іспанія)

    «Севілья» (Іспанія)

    «Зальцбург» (Австрія)

    «Динамо» (Загреб, Хорватія)

    «Ренн» (Франція)

    «Айнтрахт» (Німеччина)

    «Бенфіка» (Португалія)

    «Славія» (Чехія)

    Ще дві команди – пітерський «Зеніт» та «Краснодар» – не можуть випасти «Динамо», оскільки УЄФА розводить клуби з України та Росії аж до фінального матчу.

    Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 22 лютого, у швейцарському Ньоні, початок – о 14:00 за київським часом. Примітно, що суперник «Динамо» визначиться першим.

    Матчі цієї стадії відбудуться 7 та 14 березня.

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

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