Визначилися потенційні суперники «Динамо» в 1/8 фіналу Ліги Європи



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Сьогодні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу, початок – о 14:00 за київським часом УЄФА

З російськими клубами українців розведуть

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі.

Серед них – і київське «Динамо». Наша команда на наступному етапі може зустрітися з однією з 13 команд. Серед них:

«Арсенал» (Англія)

«Челсі» (Англія)

«Наполі» (Італія)

«Інтер» (Італія)

«Вільярреал» (Іспанія)

«Валенсія» (Іспанія)

«Севілья» (Іспанія)

«Зальцбург» (Австрія)

«Динамо» (Загреб, Хорватія)

«Ренн» (Франція)

«Айнтрахт» (Німеччина)

«Бенфіка» (Португалія)

«Славія» (Чехія)

Ще дві команди – пітерський «Зеніт» та «Краснодар» – не можуть випасти «Динамо», оскільки УЄФА розводить клуби з України та Росії аж до фінального матчу.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 22 лютого, у швейцарському Ньоні, початок – о 14:00 за київським часом. Примітно, що суперник «Динамо» визначиться першим.

Матчі цієї стадії відбудуться 7 та 14 березня.

Джерело: Офіційний сайт Динамо