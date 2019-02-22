Як «Динамо» побило «Олімпіакос». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Високий рівень продемонстрували як гравці, так і фанати київського «Динамо» Іван Вербицький

Кияни здобули необхідну перемогу 1:0 завдяки голу Франа Соля

Футбольний Київ святкує другий день поспіль. Не встигли найпалкіші динаміські прихильники насолодитися перемогою юнаків над «Ювентусом» у юнацькій Лізі УЄФА, як прийшла черга перемагати і проходити далі дорослих гравців найтитулованішого клубу України.

У матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи наша команда перемогла 1:0 завдяки дебютному у біло-синій формі голу іспанського новачка Франа Соля грецький «Олімпіакос». Після виїзної нічиєї це принесло загальний успіх і вихід в 1/8-му.

«Динамо» (Київ, Україна) - «Олімпіакос» (Пірей, Греція) - 1:0

Гол: 1:0 - Соль (32)

«Динамо»: Денис Бойко — Кендзьора, Бурда, Артем Шабанов, Віталій Миколенко — Буяльський, Шапаренко (Гармаш, 76), Шепелєв — Віктор Циганков (к), Соль (Русин, 90+2), Вербіч (Смирний, 90+2). Тренер - Олександр Хацкевич

«Олімпіакос»: Жозе Ша — Торосідіс, Мерія, Пап Абу Сіссе, Цімікас — Ґільєрме, Бухалакіс (Натхо, 65) — Жіль Діаш (Масурас, 46), Фортуніс (Міґель Ґерреро, 65), Поденсе — Ахмед Хассан

Судді: Кружляк — Сомолані, Ганчко — Петер Краловіч, Філіп Ґлова (всі — Словаччина)

Попередження: Вербіч (22), Кендзьора (24), Шепелєв (79) - Пап Абу Сіссе (22), Поденсе (45), Міґель Ґерреро (46), Торосідіс (84)

21 лютого. Київ. НСК «Олімпійський». 48 902 глядачі

«Динамо» здобуло грамотну з тактичної точки зору перемогу. Відкривши рахунок у середині першого тайму, кияни втягнули опонентів у в'язке болото боротьби і кілька разів мали прекрасні нагоди збільшувати перевагу на контратаках. Правда, в двох ситуаціях у другій половині зустрічі динамівців врятувала неймовірна реакція воротаря Дениса Бойка.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться 22 лютого о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньоні. Крім киян, стадію 1/16 фіналу успішно пройшли хорватське «Динамо» Заґреба, австрійський «Зальцбурґ», італійські «Наполі» та «Інтер», іспанські «Севілья», «Вільярреал» і «Валенсія», російські «Зеніт» і «Краснодар», португальська «Бенфіка», англійські «Арсенал» та «Челсі», французький «Ренн», чеська «Славія» з Праги, а також німецький «Айнтрахт», який залишив за бортом змагань донецький «Шахтар».