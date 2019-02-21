«Динамо» переграло «Олімпіакос» і вийшло в 1/8 фіналу Ліги Європи (відео)



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Фран Соль УЄФА

Франь Соль забив дебютний гол, який став переможним

У Києві на НСК «Олімпійський» щойно пролунав фінальний свисток у матчі-відповіді між київським «Динамо» та грецьким «Олімпіакосом». Перемогу з рахунком 1:0 здобула команда Олександра Хацкевича, яка святкує вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Перша гра завершилася з мировим підсумком 2:2.

У першому таймі була досить закрита гра. Суперники відчували вагу будь-якої помилки та не форсували події на полі. Втім, в одному з епізодів господарям поля вдалося відкрити рахунок. Віталій Миколенко виконав простріл з лівого флангу, який замкнув новачок команди Фран Соль.

Наголосимо, що це дебютний гол іспанця за київський клуб.

У другому таймі «Динамо» змогло зберегти переможним результат, який дозволив українській команді вийти до 1/8 фіналу Ліги Європи.