Визначилися терміни відновлення двох основних футболістів київського «Динамо»



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Микита Бурда вочевидь вибув надовго Фото із соцмереж

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За останній час київське «Динамо» втратило через травми відразу двох основних футболістів. Опорний хавбек Мохаммед Кадірі травмувався в тренувальному режимі, а центральний оборонець Микита Бурда – під час матчу восьмого туру української Прем’єр-ліги з «Ворсклою».

За словами головного лікаря команди Леоніда Миронова, Бурда травмував колінний суглоб. Комплексне обстеження показало, що йому потрібне діагностичне оперативне втручання – артроскопія колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, визначиться ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше.

Артроскопічна операція, як повідомив пан Миронов, планується на наступному тижні в Іспанії, у клініці каталонського професора-ортопеда Рамона Куґата.

А в Кадірі, за словами медика, м'язова травма. Ще два тижні він буде лікуватися, після того розпочнеться фізична реабілітація.