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    Визначилися терміни відновлення двох основних футболістів київського «Динамо»

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    Микита Бурда вочевидь вибув надовго - Визначилися терміни відновлення двох основних футболістів київського «Динамо»
    Микита Бурда вочевидь вибув надовго
    Фото із соцмереж

    Олексій Михайличенко зможе розраховувати на номінально основних гравців нескоро

    За останній час київське «Динамо» втратило через травми відразу двох основних футболістів. Опорний хавбек Мохаммед Кадірі травмувався в тренувальному режимі, а центральний оборонець Микита Бурда – під час матчу восьмого туру української Прем’єр-ліги з «Ворсклою».

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    За словами головного лікаря команди Леоніда Миронова, Бурда травмував колінний суглоб. Комплексне обстеження показало, що йому потрібне діагностичне оперативне втручання – артроскопія колінного суглоба. Під час цієї процедури буде поставлений остаточний діагноз, визначиться ступінь і характер внутрішньосуглобового ушкодження, а також терміни відновлення, про які буде повідомлено пізніше.

    Артроскопічна операція, як повідомив пан Миронов, планується на наступному тижні в Іспанії, у клініці каталонського професора-ортопеда Рамона Куґата.

    А в Кадірі, за словами медика, м'язова травма. Ще два тижні він буде лікуватися, після того розпочнеться фізична реабілітація.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Микита Бурда Мохаммед Кадірі Олексій Михайличенко Леонід Миронов
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