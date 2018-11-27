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    Визначився склад футзальної збірної України на товариські матчі з Португалією

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    Визначився склад футзальної збірної України на товариські матчі з Португалією
    Фото: АФУ

    Олександр Косенко назвав виконавців, на яких розраховує у поєдинках у Запоріжжі

    Головний тренер збірної України Олександр Косенко оприлюднив склади команд на два поєдинки зі збірною Португалії, які 4 та 5 грудня проходитимуть у Запоріжжі.

    Про це повідомляє прес-служба Асоціації футзалу України.

    Склад збірної України:

    воротарі: Кирило Ципун («Продексім»), Дмитро Литвиненко («ЕРА-ПАК», Чехія), Євген Іваняк («ХІТ»)

    польові гравці: Микола Грицина («Сталіца», Білорусь), Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі – «Продексім»), Олександр Педяш («ХІТ»), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва – «Ураган»), Віталій Радевич («Енергія»), Дмитро Сорокін («Економац», Сербія), Олег Єрьомін («Титан»), Сергій Малишко («БЧ», Білорусь).

    Початок обох поєдинків запланований на 17:30.

    Пряма трансляція матчів відбудеться на телеканалі ХSPORT та Youtube-каналі АФУ.

    Збірна України футзал тренер
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