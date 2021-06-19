Воротар збірної України: «Ми ще нічого не зробили, щоб нами пишатися»

Георгій Бущан налаштовується на перемогу в матчі з Австрією

Збірна України з футболу продовжує підготовку до заключного матчу групового етапу Євро-2020 проти Австрії. Минулий день для «синьо-жовтих» пройшов у досить полегшеному режимі. Футболісти відвідували тренажерну залу, ніжилися в сауні та плавали в басейні. Натомість сьогодні розпочалася активна робота. Передувала їй пресконференція, на якій воротар «Динамо» Георгій Бущан розповів зокрема й про те, як в команді сприйняли перший успіх на Євро.

«На сьогодні ми ще не зробили нічого, щоб нами могли пишатися. Те, що були емоції, – це добре. Але треба з ясною головою готуватися до наступної гри, тому що в нас часто так буває, що від любові до ненависті – один крок, – розповів Бущан. – Щоб так не сталося, ми готуємося до матчу.

Зараз усі команди навчилися й оборонятися, й атакувати. На Євро-2020 грають футболісти високого рівня, і не завжди виходить не допускати ударів по воротах. Моя ж робота – стояти на стрічці й намагатися ці удари відбивати. Велику кількість ударів по наших воротах можна пояснити тим, що всі навчилися атакувати. Треба, звичайно, приділяти обороні більше уваги.

Нічия з Австрією нас влаштує, але я ще не грав у жодному поєдинку з думкою, що мені потрібно зіграти внічию. Ми виходимо на поле перемагати, а вже хід матчу показує, зможеш ти виграти чи ні. Я думаю, що й збірна Австрії буде налаштовуватися на перемогу. Це буде цікавий поєдинок, і ми з нетерпінням його чекаємо».

Матч Україна – Австрія відбудеться 21 червня. У групі С лідирують Нідерланди – 6 очок, В України та Австрії – по 3, північної Македонії – 1.