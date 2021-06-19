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    Збірна Угорщини зупинила чемпіонів світу на Євро

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    Збірна Угорщини зупинила чемпіонів світу на Євро

    У Будапешті господарі поля несподівано відібрали очки у французів

    Збірна Франції, яка є головним фаворитом чемпіонату Європи, несподівано втратила очки в грі з командою Угорщини. Останнім не вдалося дотерпіти в попередній грі з Португалією, коли Роналду з компанією в кінцівці забили три голи, але цього разу вони зробили роботу над помилками.

    Під завісу першого тайму угорці змусили помилитися захисника Павара. Нею скористався нападник господарів Фіола. Він втік сам на сам з воротарем і влучно пробив у ближній кут.

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    Французи відігралися по перерві. Спочатку удар Дембеле прийняла на себе стійка воріт, а згодом прохід Мбаппе завершився прострілом у штрафний майданчик, де на нього чатував Грізманн 1:1.

    Франція набрала чотири очки і лідирує в групі. В Угорщини – одне. Португалія (3) і Німеччина (0) матч між собою розпочнуть о 19:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірна Угорщини зупинила чемпіонів світу на Євро