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    Відомий коментатор розповів, чому футболісти збірної не розмовляють українською

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    В збірній розмовляють переважно російською - Відомий коментатор розповів, чому футболісти збірної не розмовляють українською
    В збірній розмовляють переважно російською
    Фото: УАФ

    Дмитро Джулай вважає, що вибір російської мови в спілкуванні має кілька причин

    Футбольний коментатор Дмитро Джулай висловив свою думку з приводу того, чому футболісти збірної Україні в спілкуванні віддають перевагу російській мові.

    «Ярмоленко починає чудовою українською мовою пояснювати, що так, «Я знаю, розмовляю, але мені зручніше російською». Це ж не була азірівка. Це була нормальна українська мова. Ось це, зручніше. Це те, що переходить з покоління в покоління. Я це можу зрозуміти насправді. Йдеться про моє покоління, яке виросло в зовсім іншій країні, якої на щастя вже немає. Шевченко того самого віку. Значно важче це зрозуміти, коли з новими поколіннями таке трапляється. Достатньо почитати – щастя, що не послухати, які вони пісні вибирають, коли ця церемонія посвяти у гравців збірної. Іноді здається, що проблеми серйозні».

    Після критики, викликаної вибором пісень під час посвяти в гравців збірної, в національній команді почали співати в тому числі українською, а з плей-листа, який нам підготували в УЄФА на Євро-2020, були прибрані всі пісні, які виконуються мовою агресора.

    Збірна України після двох турів групового турніру чемпіонату Європи набрала три очка і йде другою слідом за Нідерландами. Вирішальну гру, з Австрією, команда Андрія Шевченка проведе 21 червня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Відомий коментатор розповів, чому футболісти збірної не розмовляють українською