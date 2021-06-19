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    ЗМІ: Ярмоленко не подовжуватиме контракт з «Вест Гемом»

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    ЗМІ: Ярмоленко не подовжуватиме контракт з «Вест Гемом»
    Фото з відкритих джерел

    Капітан української збірної залишить англійський клуб після завершення терміну дії угоди

    Нападник «Вест Гема» і капітан збірної України Андрій Ярмоленко залишить англійський клуб влітку 2022 року. Тоді у нього спливає термін угоди з «молотобійцями». Про це повідомляє Calciomercatoweb.

    За інформацією джерела, 31-річний український футболіст вже дав завдання агенту підшукати йому новий клуб.

    Ярмоленко перейшов у «Вест Гем» з дортмундської «Боруссії» в 2018 році. У минулому сезоні український форвард взяв участь в 15 матчах англійської Прем'єр-ліги і віддав одну результативну передачу.

    З 2009 року Ярмоленко викликається в збірну України. На даний момент футболіст знаходиться в розташуванні української національної команди і бере участь в чемпіонаті Європи. Там він забив два голи – у ворота Нідерландів і Північної Македонії. В останній грі його заміли в розрахунку на те, щоб дати змогу перепочити перед вирішальною грою з Австрією, яка відбудеться 21 червня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко
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    ЗМІ: Ярмоленко не подовжуватиме контракт з «Вест Гемом»