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    «Ворскла» восени може зіграти з «Челсі», «Міланом» або «Арсеналом»

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    Ворскла впевнено перемогла Зорю
    Ворскла впевнено перемогла Зорю

    Швидше за все, підопічні Василя Сачка при жеребкуванні виявляться в четвертому кошику

    У матчі 32-го туру чемпіонату України «Ворскла» обіграла «Зорю» (2:0) і здобула путівку в груповий етап Ліги Європи.

    Перший і останній раз на цій стадії турніру полтавчани грали в сезоні 2011/2012.

    Але тоді зусилля команди Миколи Павлова не увінчалися успіхом і вона зайняла останнє місце з двома очками в активі після шести матчів.

    Тепер же полтавський клуб спробує переписати цю історію.

    Швидше за все, підопічні Василя Сачка при жеребкуванні виявляться в четвертому кошику, а значить, що в Полтаву восени зможуть приїхати такі команди як «Челсі», «Марсель», «Арсенал», «Мілан», «Баєр» та інші.

    Що стосується луганської «Зорі», то команда Юрія Вернидуба стартуватиме в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду, а «Маріуполь» з другого.

    Джерело: xsport.ua

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