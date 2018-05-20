«Ворскла» восени може зіграти з «Челсі», «Міланом» або «Арсеналом»
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Розсилка
Швидше за все, підопічні Василя Сачка при жеребкуванні виявляться в четвертому кошику
У матчі 32-го туру чемпіонату України «Ворскла» обіграла «Зорю» (2:0) і здобула путівку в груповий етап Ліги Європи.
Перший і останній раз на цій стадії турніру полтавчани грали в сезоні 2011/2012.
Але тоді зусилля команди Миколи Павлова не увінчалися успіхом і вона зайняла останнє місце з двома очками в активі після шести матчів.
Тепер же полтавський клуб спробує переписати цю історію.
Швидше за все, підопічні Василя Сачка при жеребкуванні виявляться в четвертому кошику, а значить, що в Полтаву восени зможуть приїхати такі команди як «Челсі», «Марсель», «Арсенал», «Мілан», «Баєр» та інші.
Що стосується луганської «Зорі», то команда Юрія Вернидуба стартуватиме в Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду, а «Маріуполь» з другого.
Джерело: xsport.ua