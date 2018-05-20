«Ворскла» обіграла «Зорю» і посіла третє місце в Прем'єр-лізі України
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Розсилка
В іншому матчі «Верес» зіграв внічию з «Маріуполем»
У неділю, 20-го травня, відбулося два заключних матчі Прем'єр-ліги України сезону 2017/18.
Так, у головному матчі дня «Ворскла» перемогла «Зорю» (2:0) та стала бронзовим призером першості.
Це дозволить підопічним Василя Сачка стартувати у розіграші Ліги Європи одразу з групового етапу.
В іншому матчі «Верес» зіграв внічию з «Маріуполем» - 1:1.
Нагадаємо, «Сталь» вилетіла з Прем'єр-ліги України, «Чорноморець» і «Зірка» зіграють в перехідних матчах.
Нагадаємо, «Шахтар» став чемпіоном, але так і не виграв у «Динамо» у чемпіонаті.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матчі 32-го туру
«Верес» - «Маріуполь» 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - Кожанов (61), 1:1 - Діденко (79)
«Верес»: Сарнавський, Сімінін, Приймак, Адамюк, Мягков (Волошинович, 80), Каленчук, Карасюк, Кожанов, Лук'янчук (Каменюка, 84), Куліш (Морозенко, 89), Степанюк
«Маріуполь»: Гальчук, Кирюханцев, Биков, Дава, Тищенко, Ігнатенко, Піхальонок (Діденко, 70), Чурко (Болбат, 58), Мишньов (Коробенко, 77), Тотовицький, Борячук.
Попередження: Тотовицький (43), Ігнатенко (58), Степанюк (58), Сімінін (69), Борячук (71), Каленчук (81).
Вилучення: Сімінін (86)
«Ворскла» - Зоря» 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - Кулач (66), 2:0 - Васін (90)
«Ворскла»: Шуст, Чижов, Сапай, Пердута, Даллку, Кравченко (Скляр, 81), Чеснаков, Кобахідзе (Васін, 85), Шарпар, Ребенок, Кулач (Сергійчук, 72)
«Зоря»: Лунін, Чечер (Прийма, 71), Опанасенко, Сваток, Громов, Андрієвський, Сілас (Кочергін, 70), Караваєв, Чеберко, Юрі (Луньов, 46), Фаупала
Попередження: Юрі (41), Кулач (67), Ребенок (87), Опанасенко (88)