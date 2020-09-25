Втеча від допінг-офіцера: кенійський атлет отримав трирічну дискваліфікацію



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Кенійський бігун Сіле Світлина - sport-express

Легкоатлет не забажав здати тест на допінг

Дисциплінарний підрозділ з легкої атлетики (AIU) виніс рішення про дискваліфікацію кенійського бігуна Патріка Сіле.

24-річний спортсмен втік від допінг-офіцерів в місті Капсабет в грудні минулого року. За цей вчинок він отримав на три з половиною роки дискваліфікації.

Свідки бачили, як юнак переліз через паркан і покинув територію, на якій його чекала перевірка на допінг. За це порушення належало чотирирічне відсторонення, але «AIU» вирішив скоротити покарання на півроку, враховуючи каяття Сіле.

У заяві AIU йдеться, що зірване тестування було першою за межами змагань перевіркою для Патріка, а «відсутність антидопінгової освіти могло сприяти помилковості його суджень».

Варто відзначити, що Сіле став 66-м легкоатлетом з Кенії, який відбуває допінгову дискваліфікацію в даний момент.

Крім того сказано, що раніше Кенійська федерація легкої атлетики заявила про відсутність у країні системи вживання заборонених препаратів.

Джерело: Спорт-Экспресс