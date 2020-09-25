  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Втеча від допінг-офіцера: кенійський атлет отримав трирічну дискваліфікацію

    • Розсилка
    Кенійський бігун Сіле - Втеча від допінг-офіцера: кенійський атлет отримав трирічну дискваліфікацію
    Кенійський бігун Сіле
    Світлина - sport-express

    Легкоатлет не забажав здати тест на допінг

    Дисциплінарний підрозділ з легкої атлетики (AIU) виніс рішення про дискваліфікацію кенійського бігуна Патріка Сіле.

    24-річний спортсмен втік від допінг-офіцерів в місті Капсабет в грудні минулого року. За цей вчинок він отримав на три з половиною роки дискваліфікації.

    Свідки бачили, як юнак переліз через паркан і покинув територію, на якій його чекала перевірка на допінг. За це порушення належало чотирирічне відсторонення, але «AIU» вирішив скоротити покарання на півроку, враховуючи каяття Сіле.

    У заяві AIU йдеться, що зірване тестування було першою за межами змагань перевіркою для Патріка, а «відсутність антидопінгової освіти могло сприяти помилковості його суджень».

    Варто відзначити, що Сіле став 66-м легкоатлетом з Кенії, який відбуває допінгову дискваліфікацію в даний момент.

    Крім того сказано, що раніше Кенійська федерація легкої атлетики заявила про відсутність у країні системи вживання заборонених препаратів.

    Читайте також: «CAS» виправдала росіянку у допінговій справі. Українська біатлоністка залишилася без «срібла» Олімпіади-2014

    Джерело: Спорт-Экспресс

    легкоатлет допінг втеча
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies