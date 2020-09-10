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    Російський хокеїст отримав чотирирічну дискваліфікацію за вживання наркотиків

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    Алтибармакян у формі&nbsp;&laquo;СКА-1946&raquo; - Російський хокеїст отримав чотирирічну дискваліфікацію за вживання наркотиків
    Алтибармакян у формі «СКА-1946»
    Світлина - 1946.ska.ru

    Російський хокеїст не став здійснювати розкриття проби Б

    Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала 19-річного Іллю Алтибармакяна за порушення антидопінгових правил.

    У пробі молодого форварда, взятої в лютому, виявлені сліди бензоілекгоніна - метаболіти кокаїну. Найпоширеніший наркотик кокаїн однозначно прирівнюється до допінгу в професійному спорті, якщо вживається спортсменом під час змагань.

    Росіянин не буде оскаржувати це рішення і відмовився від розкриття проби «Б». Таким чином, Алтибармакян не зможе вийти на лід до 24 березня 2024 року.

    Примітно, що взимку ХК «СКА» розірвав контракт з гравцем. Алтибармакян зізнався, що його виключили з дисциплінарних причин.

    Додамо також, у сезоні 2019/20 хокеїст виступав за пітерський «СКА-1946». На його рахунку 51 гра, в якій він закинув 20 шайб і віддав 20 результативних передач.

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    Джерело: Міжнародна федерація хокею

    допінг російські спортсмени хокей
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