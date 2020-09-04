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    Керівник WADA погрожує США виключенням з Олімпіади

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    Вітольд Банька - Керівник WADA погрожує США виключенням з Олімпіади
    Вітольд Банька
    Світлина - UA-Футбол

    Антидопінгова аґенція має за щось жити

    Глава Всесвітньої антидопінгової аґенції (WADA) Вітольд Банька заявив, що спортсмени з США можуть бути відсторонені від Олімпійських ігор, якщо в країні приймуть рішення припинити фінансувати організацію.

    Раніше Управління з боротьби з наркотиками закликало Конгрес США розглянути відмову від фінансування WADA, якщо організація не проведе реформ.

    «Припинення фінансування WADA з боку США може мати серйозні наслідки для американських спортсменів. До нас звернулися уряди кількох країн світу, яких шокували загрози колег з США. Вони хочуть, щоб ми розглянули поправку до стандарту відповідності, де буде сказано, що несплата урядом внеску в WADA мою кодексу організації. Це призведе до наслідків для спортсменів з цієї країни, включаючи їх відсторонення від участі в Олімпіаді та інших великих міжнародних змаганнях», - цитує Баньку Reuters.

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    допінг Олімпійські ігри (Олімпіада) США WADA фінансування Вітольд Банька
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