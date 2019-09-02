Онкологічне захворювання відібрало життя чемпіона СССР з боксу, київського борця з рейдерами



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Андрій Лапшук не дожив до 50-ти Фейсбук Руслана Свіріна

Андрій Лапшук тривалий час лікувався, але перемогти хворобу не зміг

У Києві помер відомий боксер, чемпіон Совєцького союзу Андрій Лапшук.

В останні роки колишній спортсмен працював заступником голови спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці і всіма силами беріг територію СК від агресивних зазіхань рейдерів.

«Дізнався від одного з керівників київської федерації боксу Олександра Негоди і свого колеги Олександра Даниленка сумну звістку – пішов з життя Андрій Лапшук, - повідомив сумну звістку відомий спортивний журналіст Руслан Свірін. – Коли чув у слухавці або при зустрічі його фразу: «Ти – чемпіон!», натхнення і настрій виникали нізвідки.

Він був прекрасною людиною, активним і діяльним організатором, вимогливим тренером-мотиватором. Безкомпромісно боровся з рейдерським захопленням СК «Восход». Входив у найближче оточення братів Кличків. Безумовно, він був хорошим хлопцем, знав усі ходи і виходи, підкилимну українського боксу, пішов передчасно, чіплявся за життя відчайдушно, до останнього.

Світ недосконалий і людина в ньому невічна. Життя дуже швидкоплинне, але ми будемо пам'ятати Андрія. Чемпіон СССР з боксу, але перемогти рак не зміг. Напевно, і до півсотні років не дотягнув. На фото чотирирічної давнини підловив Андрія за невластивим заняттям – він як тележурналіст бере інтерв'ю у боксера. Цей хлопець був різнобічним і щедрим на емоції, що рідкість у наш час. Прощай, Андрію...»