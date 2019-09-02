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    Кемпбелл: Ломаченко мене вперше по-справжньому побив

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    Люк Кемпбелл і Василь Ломаченко ставляться одне до одного з великою повагою - Кемпбелл: Ломаченко мене вперше по-справжньому побив
    Люк Кемпбелл і Василь Ломаченко ставляться одне до одного з великою повагою
    badlefthook.com

    Британець не став прикрашати ситуацію

    31-річний британський боксер Люк Кемпбелл (20-3, 16 КО) поділився думкою про поєдинок проти володаря титулів WBC, WBA, WBO в легкій вазі, 31-річного українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

     «Я продовжу рухатися вперед. Після такого поєдинку я став набагато кращим. У Ломаченка я вивчив кілька трюків. Я додам їх до свого арсеналу. До цього я програвав Хорхе Лінаресу і Івону Менді. Про поразку Менді я навіть не думаю, так як взяв реванш. Але в бою з Ломаченком мене вперше по-справжньому побили в профі. Жодних виправдань, мене переміг сильніший суперник», - сказав Кемпбелл.

    Нагадаємо, що Ломаченко переміг Кемпбелла рішенням суддів.

     Дивіться: Ломаченко – Кемпбелл. Повне відео бою
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