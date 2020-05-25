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    «Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле

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    Ірина Климець тренуюється на стадіоні&nbsp;&laquo;Авангард&raquo; у Луцьку лише зрідка. А спеціально обладнаний сектор доводиться самотужки прибирати - «Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле
    Ірина Климець тренуюється на стадіоні «Авангард» у Луцьку лише зрідка. А спеціально обладнаний сектор доводиться самотужки прибирати
    Фото - Instagram Ірини Климець

    Ірина Климець каже, що варварство повторюється після кожних вихідних

    Найкраща українська метальниця молота Ірина Климець, яка на чемпіонаті світу-2019 з особистим рекордом посіла п’яте місце на чемпіонаті світу в катарській столиці Досі, а на початку 2020-го виконала олімпійський норматив, обурилася, що так звані «відпочивальники» в рідному Луцьку щовихідих засмічують тренувальне поле, на якому вона готується.

    «Як можна бути такими свинями? – підписала атлетка підбірку світлин у себе в «Фейсбуку». - Люди?! Це майже після кожних вихідних таке у мене в секторі. Але коли сьогодні прийшла на тренування, обуренню не було меж. Як так можна? Не перестаю дивуватися нашому народу».

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    «Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле
    «Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле
    Фото - Фейсбук Ірини Климець

    Торік Ірина Климець також стала чемпіонкою Всесвітньої Універсіади.

     Читайте також: Від тренувань при -16 на бетоні до п’ятого місця на чемпіонаті світу. Історія успіху від атлетки Ірини Климець
    метання молота легка атлетика Луцьк Ірина Климець
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