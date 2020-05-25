«Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле
Ірина Климець тренуюється на стадіоні «Авангард» у Луцьку лише зрідка. А спеціально обладнаний сектор доводиться самотужки прибирати
Фото - Instagram Ірини Климець
Ірина Климець каже, що варварство повторюється після кожних вихідних
Найкраща українська метальниця молота Ірина Климець, яка на чемпіонаті світу-2019 з особистим рекордом посіла п’яте місце на чемпіонаті світу в катарській столиці Досі, а на початку 2020-го виконала олімпійський норматив, обурилася, що так звані «відпочивальники» в рідному Луцьку щовихідих засмічують тренувальне поле, на якому вона готується.
«Як можна бути такими свинями? – підписала атлетка підбірку світлин у себе в «Фейсбуку». - Люди?! Це майже після кожних вихідних таке у мене в секторі. Але коли сьогодні прийшла на тренування, обуренню не було меж. Як так можна? Не перестаю дивуватися нашому народу».
Торік Ірина Климець також стала чемпіонкою Всесвітньої Універсіади.
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