«Як можна бути такими свинями?». Українська атлетка показала, як «відпочивальники» засмічують їй тренувальне поле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Климець тренуюється на стадіоні «Авангард» у Луцьку лише зрідка. А спеціально обладнаний сектор доводиться самотужки прибирати Фото - Instagram Ірини Климець

Ірина Климець каже, що варварство повторюється після кожних вихідних

Найкраща українська метальниця молота Ірина Климець, яка на чемпіонаті світу-2019 з особистим рекордом посіла п’яте місце на чемпіонаті світу в катарській столиці Досі, а на початку 2020-го виконала олімпійський норматив, обурилася, що так звані «відпочивальники» в рідному Луцьку щовихідих засмічують тренувальне поле, на якому вона готується.

«Як можна бути такими свинями? – підписала атлетка підбірку світлин у себе в «Фейсбуку». - Люди?! Це майже після кожних вихідних таке у мене в секторі. Але коли сьогодні прийшла на тренування, обуренню не було меж. Як так можна? Не перестаю дивуватися нашому народу».

Торік Ірина Климець також стала чемпіонкою Всесвітньої Універсіади.