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    Українська метальниця молота з особистим рекордом зупинилася в двох кроках від п’єдесталу

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    Ірина Климець двічі покращувала особистий рекорд - Українська метальниця молота з особистим рекордом зупинилася в двох кроках від п’єдесталу
    Ірина Климець двічі покращувала особистий рекорд
    Укрінформ

    Ірина Климець досягла найкращого результату в кар’єрі

    24-річна українська метальниця молота Ірина Климець посіла високе п’яте місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває в Досі (Катар).

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    Волинянка покращила особисте досягнення, встановлене вчора в кваліфікації (72,97 м), відразу двічі. Спершу Ірина метнула снаряд на 73,17 м, а в другій спробі – на 73,56 м.

    Цей результат дозволив Климець вийти на поточне друге місце. Наступні спроби були трохи гіршими і як наслідок українка стала п’ятою.

    Чемпіонкою світу вперше в кар’єрі з результатом 77,54 м стала 26-річна американка ДеАнна Прайс. Друге місце посіла полячка Йоанна Фьодоров – 76,35 м. Бронза у китаянки Жень Вань – 74,76 м. Також вище за Климець була молдованка Заліна Петрівська – 74,33 м.

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    чемпіонат світу метання молота легка атлетика Ірина Климець Йоанна Фьодоров ДеАнна Прайс
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