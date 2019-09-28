Українська метальниця молота з особистим рекордом зупинилася в двох кроках від п’єдесталу



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Ірина Климець двічі покращувала особистий рекорд Укрінформ

Ірина Климець досягла найкращого результату в кар’єрі

24-річна українська метальниця молота Ірина Климець посіла високе п’яте місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який триває в Досі (Катар).

Волинянка покращила особисте досягнення, встановлене вчора в кваліфікації (72,97 м), відразу двічі. Спершу Ірина метнула снаряд на 73,17 м, а в другій спробі – на 73,56 м.

Цей результат дозволив Климець вийти на поточне друге місце. Наступні спроби були трохи гіршими і як наслідок українка стала п’ятою.

Чемпіонкою світу вперше в кар’єрі з результатом 77,54 м стала 26-річна американка ДеАнна Прайс. Друге місце посіла полячка Йоанна Фьодоров – 76,35 м. Бронза у китаянки Жень Вань – 74,76 м. Також вище за Климець була молдованка Заліна Петрівська – 74,33 м.